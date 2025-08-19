Azad Medeni Kahraman, programında Şafak Sezer’i ağırladı

İş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren ünlü iş insanı Azad Medeni Kahraman, sunuculuğunu üstlendiği “Dayanıklı Yarınlar” adlı televizyon programında sinema ve dizi dünyasının sevilen ismi Şafak Sezer’i konuk etti. Programda, Türkiye’nin toplumsal dayanışma kültürü, sanatın birleştirici gücü ve geleceğe dair umut verici projeler ele alındı. Azad Medeni Kahraman, program boyunca hem iş dünyasındaki tecrübelerinden hem de toplumsal sorumluluk projelerinden bahsederken, izleyicilere ilham olabilecek mesajlar verdi. Şafak Sezer ise samimi ve esprili uslubuyla, bireysel çabaların toplumsal değişime etkisine değindi. Özellikle de birkaç yıldır üst üste meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken; bu gerçeği kabullenerek önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi.

“Kentsel dönüşüme sekte vurmak yanlış bir tutum”

Programın açılışında deprem gerçeğinin ekonomiden bile önce gelmesi gereken ulusal bir öncelik olduğuna dikkat çeken Azad Medeni Kahraman, “Bu coğrafyada deprem felakettir. Kahramanmaraş merkezli son depremde 11 ilimiz büyük zarar gördü. Kentsel ve yerinde dönüşümde hızlı hareket edilmemesi çok yanlış” dedi.

“Dişinle, tırnağınla kurduğun hayat bir anda yok oluyor”

17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’ni beş dakika öncesinden hissettiğini söyleyen Oyuncu Şafak Sezer ise, “O gün rüzgar esmiyordu. İçimden “deprem olacak” diye geçirdim. Kısa süre sonra korkunç bir yıkım yaşadık. Hayatını dişinle, tırnağınla kuruyorsun ve bir anda yok oluyor. Bizim elimizdeki en büyük motivasyon moral vermek. Ne kadar moral verebilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Şafak Sezer, Azad Medeni Kahraman’a sordu: “Kandırılıyor muyuz?”

Programda ayrıca inşaat sektöründeki yanlış uygulamalar, kalitesiz malzeme kullanımı ve rant odaklı yaklaşımlar eleştirildi. Evinde sürekli tadilat gerektiğini ifade eden Şafak Sezer, Azad Medeni Kahraman’a sorduğu “Yanlış anlama ama kandırılıyor muyuz?” şeklindeki sorusuyla dikkat çekti. Sezer, Yeşilçam filmlerinde sıklıkla işlenen gecekondu hikayelerini hatırlatarak, kendi hayatından benzer kesitleri samimi bir şekilde yansıttı: “Ben bir işçi çocuğuyum. Babamın da annemin de en büyük hayali bir ev sahibi olmaktı. Benim bir tane evim var. Yıllarca uğraş verip bir ev sahibi olduktan sonra bir mimar tarafından kandırılmak gerçekten çok kötü bir şey” derken, Azad Medeni Kahraman değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Türk inşaatçıları dünya çapında bilgi ve beceriye sahip. Ancak vicdan ve kalite anlayışı olmadan, sağlam yapılar mümkün değil. “Rantsal değil, insansal dönüşüm” gerekiyor. Deprem ülkesi olan Türkiye’de güvenli ve dayanıklı yapılar inşa etmek, güvenli bir gelecek için artık tek koşul.”