Azra Kohen'in Filistin paylaşımı gündem yarattı: Kendi yavrusunu bombanın atılacağı yere oturtup...

Hamas’ın 7 Ekim saldırısının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırıma varan yanıtı dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında… Tel Aviv yönetimi Mısır sınırındaki Refah’a sığınan Filistinlilerin yerleştiği kampları vururken bölgeden her gün katliam haberleri geliyor.

Kitapları Türkiye’de çoksatanlar listesinde yer alan, Fi, Çi, Pi üçlemesiyle tanınan yazar Azra Kohen, İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmüne yönelik tepki çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medyada Refah konusunda neden açıklama yapmadığı sorgulanan Kohen’in bir takipçisine verdiği yanıt gündem yarattı.

Kohen’in tepki yaratan yanıtı şöyle:

* Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Defalarca. Bir daha söyleyeyim: Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla üç saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum!

* Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için... İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"

Azra Kohen kendini savundu

Azra Kohen bu açıklamasının infial yaratması üzerine kendini şöyle savundu:

* Bir kere benim ata soyadım Sarızeybek. Ben Müslüman bir ailede doğmuş, büyümüşüm. Anne olduğum için bütün dünyadaki çocuklara dil, din, ırk ayrım etmeden zaten inanılmaz yüce duygular besleyen ve bu duygulardan dolayı da çok ciddi yürek sancısı çeken biriyim.

* Verdiğim tepki video çekebilmek için çocukların istismar edilmesine yol açanlara verdiğim tepkidir. Sayıları çok fazla. Çünkü sosyal medyada biz paylaşalım diye öldürülmüş olan çocuklar var. Ben annelere bir kelime bile etmedim. İsrail devletini affedilemez buluyorum. Farklı bir görüşte olduğumu kimse söyleyemez.