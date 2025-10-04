Bakan Ersoy: 2024’te 765 arkeolojik saha çalışması gerçekleştirdik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü için inşa edilen Karşılama Merkezi’nin açılışına katıldı.

Ziyaretine Malatya Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ederek başlayan Ersoy, törende yaptığı konuşmada Arslantepe’nin Anadolu medeniyetleri açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

“2024’te 765 saha çalışması yaptık”

Bakan Ersoy, Anadolu’nun dört bir yanında yürütülen kazı ve araştırma faaliyetlerine ilişkin rakamları paylaştı:

“Yalnızca 2024 yılı içerisinde, Türk ve yabancı ekiplerle yürütülen 212 kazının yanı sıra, kurtarma kazıları, müze başkanlığındaki çalışmalar ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla birlikte toplamda 765 kapsamlı saha çalışması gerçekleştirdik. Bu rakamlar, Türkiye arkeolojisinin ulaştığı bilimsel derinliği ve uluslararası işbirliği kapasitesini gösteriyor.”

“Arslantepe, devletleşme sürecine ışık tutan bir merkez”

Ersoy, Arslantepe Höyüğü’nün insanlık tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Arslantepe, yönetim, ekonomi ve dini yaşamın ilk örgütlü örneklerine ev sahipliği yapmıştır. Burada bulunan binlerce mühür baskısı, tarihin en erken bürokratik sistemlerinden birinin bu topraklarda ortaya çıktığını göstermektedir” dedi.

Ziyaretçilere modern deneyim

Açılışı yapılan Karşılama Merkezi hakkında bilgi veren Ersoy, merkezin ziyaretçilere çağdaş bir müze deneyimi sunacağını ifade etti:

“1330 metrekare kapalı alana sahip bu merkezde, simülasyon alanları, sergi ve etkinlik salonları yer alıyor. Arslantepe’nin tarihini, modern ve etkileyici yöntemlerle anlatacağız.”

“Arslantepe’nin Işığı’nda” sergisi ziyarete açıldı

Cumhuriyet’in 102. yılına özel hazırlanan “102. Yılda 102 Sergi” projesi kapsamında “Arslantepe’nin Işığı’nda” sergisi de açıldı.

Sergide, Arslantepe kazılarında bulunan metal döküm kalıpları, mühürler, törensel kılıçlar ve fildişi plakalar gibi toplam 29 eser, ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ve Onursal Başkan Prof. Dr. Marcella Frangipane de katıldı.

Program, kurdele kesiminin ardından serginin gezilmesiyle sona erdi.