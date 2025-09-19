Bakan Ersoy "çok değerli" diyerek açıkladı: Göbeklitepe'de yeni keşif!

Şanlıurfa'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte Göbeklitepe'ye gitti.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada Göbeklitepe'de bir insan heykeli bulunduğunu açıkladı.

"İnanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif"

Bakan Ersoy açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Göbeklitepe'de yıllardır kesintisiz olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Göbeklitepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu.

Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de de rastlamıştık ancak Göbeklitepe'den çıkan bu yeni buluntu Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliğini taşımaktadır."

Taş Tepeler kazılarında daha önceden Karahantepe ve Urfa Kalesinde insan heykelleri bulunmuştu.