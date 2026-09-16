Bakan Ersoy: Deprem bölgesindeki kültür yatırımları 34 milyar liraya ulaşacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde, bakanlığına tahsisli yapıların restorasyon proje ve uygulamaları için bugüne kadar 12 milyar 265 milyon lirayı aşan kaynak kullandıklarını söyledi.

Ersoy, deprem bölgesi illerinin valileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ülke genelini etkilediğini dile getirdi.

Bakanlık olarak deprem bölgesinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen 11 ilimizde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Bakanlığımıza tahsisli yapıların restorasyon proje ve uygulamaları için bugüne kadar toplam 12 milyar 265 milyonu aşan kaynak kullandık. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor. 4 işin ise ihale süreçlerini yürütüyoruz."

Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşların mülkiyetindeki tescilli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik de destek sağladıklarını belirterek, 1297 proje ve 311 uygulama yardımı olmak üzere toplam 1608 taşınmaz kültür varlığı için sözleşme imzalandığını kaydetti.

Bu kapsamda 2 milyar 140 milyon lirayı aşan destek programı yürütüldüğünü söyleyen Ersoy, tarihi kent dokularını ve şehir hafızasını koruyacak bütüncül bir anlayışla çalıştıklarını anlattı.

Deprem sonrasında yıkılan veya ağır hasar gören tarihi yapılardaki kültür enkazının korunması, ayrıştırılması ve belgelenmesine de öncelik verdiklerini vurgulayan Ersoy, tarihi yapılara ait parçaların geçmişten geleceğe aktarılan belgeler niteliğinde olduğunu ifade etti.

678 vakıf kültür varlığı incelendi

Vakıflar Genel Müdürlüğünün deprem bölgesindeki 11 il için 22 milyar lira bütçe ayırdığını bildiren Ersoy, teknik ekipler ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin Türkiye Milli Komisyonu uzmanlarının katılımıyla hasar tespit çalışmaları yapıldığını aktardı.

Ersoy, bölgede 678 vakıf kültür varlığının incelendiğini belirterek, bunlardan 31'inin tamamen yıkılmış veya göçmüş, 144'ünün ağır, 104'ünün orta, 98'inin hafif hasarlı olduğunu, 301 eserin ise depremi hasarsız atlattığını vurguladı.

Restorasyon ve ihya programında toplam iş yükünün yarısından fazlasının tamamlandığını ifade eden Ersoy, 2026 sonuna kadar 58, 2027'de ise 110 olmak üzere 168 işin daha tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Ersoy, deprem bölgesinde bugüne kadar 24 milyar liralık iş gerçekleştirildiğini, kalan projelerin tamamlanmasıyla toplam yatırımın 34 milyar liraya ulaşacağını belirtti.