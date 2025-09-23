Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Sinema Festivali 70 il, 250 salonda başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye genelinde düzenlenecek yeni sinema etkinliğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Sinema Festivali’nin 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

70 ilde, 250 salonda

Festival kapsamında 70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverler bir araya gelecek. Etkinlikte hem yeni vizyona giren filmler hem de unutulmaz yapımlar beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

Festival süresince tüm filmlere 80 lira tek bilet uygulamasıyla erişim sağlanabilecek. Bakan Ersoy, etkinlikle ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımızın desteği ve GNÇ ana sponsorluğuyla hayata geçen festival, 7’den 70’e herkesi salonlarda aynı coşkuyla bir araya getirecek. Gelin, sinemanın heyecanını ve büyüsünü hep birlikte yaşayalım.”

Sinema kültürüne destek

Türkiye Sinema Festivali, hem vizyon filmlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hem de klasik yapımları yeniden izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor. Bakanlık, festivalin her yıl düzenlenerek sinema kültürünü daha da güçlendirmesini hedefliyor.