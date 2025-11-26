Bakan Ersoy: Taş Tepeler, dünyanın Neolitik başkenti olarak tescillenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi’nin 5. yıl dönümünde, bölgedeki arkeolojik bulguların insanlık tarihine ışık tuttuğunu belirterek mikro analizler, arkeometri ve koruma çalışmalarının güçlendirileceğini söyledi.

Ersoy konuşmasında, Göbeklitepe’den Karahantepe’ye, Sayburç’tan Sefertepe’ye uzanan bölgede yürütülen çalışmaların, insanlığın inanç, ritüel, toplumsal örgütlenme ve kültürel üretim açısından çok ileri bir bilinç düzeyine sahip olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Projenin başladığı 2020 yılından bu yana elde edilen bulguların, Neolitik Çağ’daki yaşam biçimine dair benzersiz veriler sunduğunu kaydetti.

36 kurum, 219 bilim insanı ile kapsamlı bilimsel ağ

Bakan Ersoy, proje kapsamında 15’i Türk, 21’i yabancı 36 akademik kurumla işbirliği yapıldığını, görev alan bilim insanı ve öğrenci sayısının ise 219’a ulaştığını belirtti. Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın katılımıyla başlatılan Ayanlar Höyük kazısının da eklenmesiyle, Taş Tepeler’in çok yönlü bilimsel bir araştırma ağına dönüştüğünü söyledi.

Ersoy, Göbeklitepe ve Karahantepe’de önemli restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, bölgede yeni karşılama ve araştırma merkezlerinin yapımında son aşamaya gelindiğini ifade etti.

2025 kazılarında dikkat çeken buluntular

Toplantıda bu yıl yapılan kazılarda gün yüzüne çıkan eserlerin bir seçkisi de sergilendi. Göbeklitepe’nin D Yapısı’nda duvar içine adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli ile Sayburç’ta yüz ifadesi dikilmiş ağız işaretiyle tasvir edilen figür, yılın öne çıkan buluntuları arasında yer aldı. Sefertepe’de ise ikili insan yüzü kabartmaları ve çift yüzlü serpantin boncuk dikkat çekti.

Ersoy, bu buluntuların Neolitik dönemin ritüelleri, ölüm algısı ve sosyal örgütlenmesine dair yeni değerlendirmeler yapılmasına imkan verdiğini belirtti.

Uluslararası tanıtım sürüyor

Göbeklitepe’nin 2019’daki açılışından bu yana 4 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Ersoy, bölgenin küresel tanıtımına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Roma Kolezyumu’nda düzenlenen “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisinin 6 milyon ziyaretçi ağırladığını kaydeden Ersoy, Berlin James-Simon Galerisi’nde Şubat-Temmuz 2026’da Taş Tepeler temalı bir sergi düzenleneceğini, 2026 sonbaharında Birleşik Krallık’ta ve 2027’de Japonya’da yeni sergilerin planlandığını aktardı.