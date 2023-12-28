‘’Balina’’ Şubat ayına kadar kapalı gişe!

Zorlu PSM, Craft Tiyatro ve Free Stage ortak yapımcılığı ile Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak ilk kez Türkiye tiyatro sahnesine taşınan oyun tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Biletleri kısa süre içerisinde tükenen ve Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in büyüleyici performansıyla sahnelenen “Balina”, Şubat ayında da temsillerine devam ediyor.

İbrahim Çiçek’in yönettiği ve Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesinin anlatıldığı Balina oyunu, Kia, URBAN Care, Estée Lauder ve Art de Huile’in katkılarıyla gösterimlerine devam ediyor. Her temsili dakikalarca ayakta alkışlanan ve büyük beğeni toplayan “Balina” oyunu, sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.