Baptiste Trotignon ve Nilüfer Verdi caz severlerle buluştu

Türkiye'nin ilk kadın caz piyanistlerinden olan ve Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi Nilüfer Verdi, sahneye Filistin bayraklı toka ile çıktı. Sanatçıya sahnede, davulda Burak Cihangirli, kontrbasta Kağan Yıldız eşlik ederken 50. yaşını festivalde kutlayan Baptiste Trotignon'la ise Gregory Hutchinson ve Joe Sanders sahneyi paylaştı.

İki usta aynı sahnede

Nilüfer Verdi, Berklee College of Music ve New York New School'da Jack Reilly, Ray Santisi, Bob Winter, Billy Pierce, Alex Ulanowsky gibi isimlerle çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra 1980'li yılların ışıltılı caz dünyasında birçok mekanda sahneye çıkan usta sanatçı, festivallerde çaldı ve kendi öğrencilerini yetiştirdi.

Rolling Stone dergisi tarafından övgüyle anılan Baptiste Trotignon ise 2001'de yayımlanan ilk albümü 'Fluide' ile kendi jenerasyonunun en etkileyici piyanistleri arasına girdi. Yeniden yorumladığı bestelerde asıl melodiye her zaman sadık kalmasıyla bilinen Trotignon, müzik otoritelerince müzikal bir deha olarak kabul gördü.