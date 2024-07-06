Baptiste Trotignon ve Nilüfer Verdi caz severlerle buluştu
Fransız caz piyanisti Baptiste Trotignon ile Nilüfer Verdi, 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen konserde caz severler Fransız Sarayı'nda bir araya geldi.
Türkiye'nin ilk kadın caz piyanistlerinden olan ve Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi Nilüfer Verdi, sahneye Filistin bayraklı toka ile çıktı. Sanatçıya sahnede, davulda Burak Cihangirli, kontrbasta Kağan Yıldız eşlik ederken 50. yaşını festivalde kutlayan Baptiste Trotignon'la ise Gregory Hutchinson ve Joe Sanders sahneyi paylaştı.
İki usta aynı sahnede
Nilüfer Verdi, Berklee College of Music ve New York New School'da Jack Reilly, Ray Santisi, Bob Winter, Billy Pierce, Alex Ulanowsky gibi isimlerle çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra 1980'li yılların ışıltılı caz dünyasında birçok mekanda sahneye çıkan usta sanatçı, festivallerde çaldı ve kendi öğrencilerini yetiştirdi.
Rolling Stone dergisi tarafından övgüyle anılan Baptiste Trotignon ise 2001'de yayımlanan ilk albümü 'Fluide' ile kendi jenerasyonunun en etkileyici piyanistleri arasına girdi. Yeniden yorumladığı bestelerde asıl melodiye her zaman sadık kalmasıyla bilinen Trotignon, müzik otoritelerince müzikal bir deha olarak kabul gördü.