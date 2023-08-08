Barbie, 1 milyar dolar gişeye ulaşan 53’üncü film oldu

Kaliforniya Üniversitesi’nden Micheal Berry “Onlarca ülkedeki kızlar… ve Barbie bebeklerle büyümüş bir nesil… Film, Barbie severler ve nefret edenlere oynadı ve kazandı” diye konuştu.

İşte 1 milyar dolarlık filmler

Barbie’nin girdiği rekorlar kıran filmler listesinde şu filmler yer alıyor: Toy Story 3-4, Zootopia, Top Gun: Maverick, Black Panther, Harry Potter 1-2, Avengers: Endgame, The Dark Knight, Finding Dory, Star Wars: Force Awakens, Spider Man: No Way Home, Incredibles 2, Lord of the Rings: The Return of the King, Skyfall, Jurassic Park, Star Wars: The Last Jedi, Marvel’s The Avengers, Spider Man: Far from Home, Captain America: Civil War, Frozen 1-2, Titanik, The Dark Kniht Rises, Avengers: Infinity War, Rogue One, Avatar 1-2, Furious 7, Captain Marvel, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Beauty and the Beast, Joker, Jurassic World 1-2-3, Hızlı ve Öfkeli 8, Aquaman, The Hobbit, The Super Mario Bros, Despicable Me 3, Aladdin, Minyonlar, Karayip Korsanları 2-4, Star Wars: The Rise of Skywalker, Aslan Kral, Alice Harikalar Diyarında, Star Wars: The Phantom Menace, Transformers.

2023 yılında 53 bin Barbie oyuncağı satıldı

Filmin vizyona girmesiyle birlikte e-ticaret platformu Trendyol’da yer alan özel koleksiyon Barbie oyuncakları iki günde tükendi. En çok satan Barbie ürünleri Barbie Chelsea’nin Karavanı, Barbie Balerin Bebekler ve Barbie Deniz Kızı oldu. Barbie, Trendyol’un verilerine göre 2023 yılında 53 bin adet satılarak rekor kırdı.

Trendyol’daki Barbie oyuncakları ve Barbie temalı ürünlerde önceki aylara göre toplam üç kat satış artışı gerçekleşti. Barbie'nin Rüya Evi 17 bin adet satış rakamıyla Barbie sevenlerin yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekti. Trendyol’da moda kategorisinde pembe ürünler içerisinde en çok elbise, çanta ve bluz olarak tercih edildi.

Bu ürünler ile birlikte pembe modasını yakalamak isteyenler ise tercihini Barbie tasarımlı telefon kılıfları, pembe terlikler ve pembe ve ışıltılı makyaj ürünlerinden yana kullandı.