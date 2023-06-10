Başarılı öğrenciler İstanbul'u gezdi

Aydın Doğan Vakfı tarafından 2009 yılından beri düzenlenen ve başarılı kız öğrencilerin vizyonlarının gelişmesine katkı sağlamayı, onları rol modellerle bir araya getirmeyi amaçlayan organizasyona, bu yıl Erzurum, Gümüşhane, Nevşehir, Konya ve Muğla’dan gelen 40 öğrenci ve kendilerine eşlik eden 8 öğretmen katıldı. Başarılı kız öğrenciler için Doğan Holding’de bir ödül töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Eğitim, kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesinin, tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmanın en iyi yollarından biri. Toplumun her alanında kadınları görmemizi ve onların liderliğine şahit olmamızı sağlayacak bir unsur. Üstelik kız çocuklarının eğitimine yatırım yapmak, birçok nesil üzerinde de olumlu bir etki yaratabilir.

Eğitim yoluyla cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak herkes için daha eşitlikçi ve adil bir toplum yaratmak mümkün… Biz Aydın Doğan Vakfı olarak, hayatın tüm alanlarında ve iş dünyasında kadın-erkek eşitliğini sağlamanın çok büyük faydaları olacağını görüyoruz. Bütün kızlara ve kadınlara, seçtikleri yolda kendi hayallerini gerçekleştirmeleri, potansiyellerini keşfetmeleri için fırsat verilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz.

Bu inançla Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine özlü ve dönüştürücü katkı yapmak amacıyla proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi. Törenin sonunda başarılı öğrencilere Hepsiburada tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.

İstanbul’u gezdiler

Aydın Doğan Vakfı tarafından 3-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da ağırlanan öğrenciler ve öğretmenleri, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Camisi, Topkapı Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Mısır Çarşısı, Emirgan Korusu ve Sabancı Müzesi gibi şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görmenin yanı sıra İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret etme fırsatı buldu. Öğrenciler ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanından Prof. Dr. Ömer Ekmekçi’den bilgi alarak, merak ettiklerini sorma fırsatına sahip oldu.