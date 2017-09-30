Başkent'te kahve festivali

30 Eylül 2017

Dünyanın farklı ülkelerindeki kahve lezzetlerini bir araya getiren kahve festivali, başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

Bilkent'te dün başlayan "Ankara Coffee Festival" ismindeki etkinlik, yerel ve uluslararası kahve markalarını ve lezzetleri, kahve tutkunlarıyla buluşturdu.

Bilkent Center Alışveriş Merkezi Müdürü Ayhan Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Ankara'da ikinci kez düzenledikleri festivali geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini belirtti.

Alışveriş merkezlerinin insanların yalnızca alışveriş yaptığı ticari alanlar olmaktan çıkarak sosyal alanlara dönüştüğünü dile getiren Aytekin, ziyaretçiler için sosyalleşebilecekleri çeşitli kültürel faaliyet ve festivaller düzenlediklerini söyledi.

Aytekin, kahvenin insanlar için bir kültür ve sosyalleşme aracı olduğuna işaret ederek festivalde dünyanın farklı yerlerinden kahvelerin tadılabileceğini ayrıca kahvenin hazırlanma ve demleme tekniklerinin de öğrenilebileceğini ifade etti.

Festivale katılan bir kahve firmasının Genel Müdürü Cem Dumlupınar ise hazırladıkları kahvelere geleneksel tatlar katmaya çalıştıklarını anlattı. Dumlupınar, dünyada öne çıkan "latte", "mocha" gibi kahveleri menengiç ve Türk kahvesi ile birleştirerek ortaya farklı lezzetler çıkardıklarını dile getirdi.

Festivale bu yıl ilk kez katıldıklarını aktaran Dumlupınar, Türkiye'de kişi başına düşen kahve tüketimi miktarının her geçen gün arttığını, başkentlilerin de festivale yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Festivali ziyaret edenlerden Gülşah Erol da festivalde beklediğinden fazla çeşitte kahve olduğuna işaret ederek kahveler arasında en çok balkabaklıyı beğendiğini söyledi.

Yarın akşam saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek olan festivalde yaklaşık 60 firma yer alıyor. Festival, yerel ve uluslararası kahve çeşitlerinin yanı sıra konserler, özel ikramlar ve sürpriz gösterilere ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA