"Başlangıç" kitap satışlarını artırdı

27 Ekim 2017

İnternetten kitap satışları arttı. Gittigidiyor.com'un kitap satışları ekimde bir önceki aya göre yüzde 135 yükseliş gösterdi. Ekim ayında en çok satılan kitap Dan Brown'ın Başlangıç isimli eseri olurken, yıl boyunca en çok satılan kitaplar arasında ise ilk sıranın sahibi Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı oldu.

GittiGidiyor'da en çok kitap alan okuyucuların yaş aralığı yüzde 19,3'le 31-35 yaş aralığı olurken, onu yüzde 18,4 ile 36-40 yaş aralığı, yüzde 15,6 ile 41-45 yaş aralığı, yüzde 15,0 ile 26-30 yaş aralığı, yüzde 13,7 ile 18-25 yaş aralığı, yüzde 9,6 ile 46-50 yaş aralığı ve yüzde 8,4 ile 50 yaş ve üzeri okuyucular takip ediyor.

En çok kitap alımının yapıldığı ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

En çok satan ilk 5 kitap

Ekimde satışı en çok artan ilk beş "Başlangıç-Dan Brown", "Elia ile Yolculuk-Zülfü Livaneli", "Dürtme- Richard H. Thaler/Cass R. Sunstein", "Tarihi Hoşça Kal Lokantası-Şermin Yaşar" ve "4 3 2 1-Paul Auster" şeklinde sıralandı. On ay boyunca en çok satılan ilk beş kitap ise "Sabahattin Ali-Kürk Mantolu Madonna", "George Orwell-1984", "Sabahattin Ali-Kuyucaklı Yusuf", "Akilah Azra Kohen-Aeden" ve "Stefan Zweig-Olağanüstü Bir Gece" oldu.

Kadınlar roman, erkekler tarih okuyor

GittiGidiyor'un 4 gün süren ve 2 bin 268 kişinin oy kullandığı ankette "En çok hangi tür kitaplar okursunuz?" sorusuna kadınların yüzde 28'i "Yabancı roman" yanıtı verirken, erkeklerin yüzde 30'u ise tarih kitapları okumayı sevdiğini belirtti.

"Çocuğunuza ilk okutacağınız kitap hangisidir?" sorusunu yanıtlayanların yüzde 30'u "Küçük Prens" cevabı verirken, onu yüzde 19 ile Cin Ali serisi, yüzde 15 ile Şeker Portakalı, yüzde 11 ile Seksen Günde Devrialem ve yüzde 7 ile Robinson Crusoe izledi.

En sevilen Türk yazarlar

Ankette en çok sevilen ilk beş Türk yazar sıralaması, yüzde 34 ile Yaşar Kemal, yüzde 16 ile Sabahattin Ali, yüzde 13 ile Zülfü Livaneli, yüzde 10 ile Elif Şafak ve yüzde 8 ile Ayşe Kulin şeklinde gerçekleşti.

Katılımcıların son zamanlarda en çok beğendiği kitap yüzde 29 ile Dan Brown'ın Başlangıç kitabı olurken, bu eseri yüzde 24 ile Zülfü Livaneli'nin Elia ile Yolculuk'u, yüzde 19 ile Stefan Zweig'in Olağanüstü Bir Gece'si, yüzde 15 ile Akilah Azra Kohen'in Aeden'i ve yüzde 6 ile Ece Temelkuran'ın İyilik Güzellik'i takip etti.

Katılımcıların hem kitabını okuyup hem filmini izledikleri eserler arasında en beğendikleri ise, Alacakaranlık, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Da Vinci Şifresi ve Açlık Oyunları şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA