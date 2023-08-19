Begüm Khan’ın tasarımıyla yeni koleksiyon

Mistik doğu kültürü ile modern çizgileri bir araya getiren tasarımlar ile koleksiyonlarını üreten Begüm Khan markası birbirinden farklı karaktere sahip olan birçok hayvan tasviri takılarını moda sahnesine taşıyamaya devam ediyor. Fauna, flora güzelliklerini mücevherlere yansıtan Begüm Khan, “Icons” koleksiyonu ile mistik Doğu etkilerini tasarımlarında sunuyor. Koleksiyonun üyelerinin kökleri Şanghay'dan İstanbul'a kadar uzanan, farklı kişiliklere sahip birçok karakterden oluşuyor.

Begüm Khan, marka kimliğinde en sevilen ve ilgi gören koleksiyonlarından biri olan Icons ailesine uzun ve ince bir vücut yapısına sahip Praying Mantis parçaları ekleyerek, yaz atmosferine dişi bir dokunuş yapıyor. Farklı kültürlerde sembolize edilen Praying Mantis’lar bu yaza Begüm Khan yorumuyla sofistike bir giriş yapıyor.