Kenan Doğulu ile 2014 yılında dünya evine giren Beren Saat, magazinden uzak bir hayat sürerken geçen gün İstanbul'daki Justin Timberlake konserinde karşımıza çıktı. Çift dudak dudağa kameralara yakalanırken bir kez daha Beren Saat'in hamile olduğu iddia edildi. Şimdi sıkça "Beren Saat hamile mi" sorusu geliyor.

Beren Saat hamile mi?

Beren Saat'in hamile olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Çift bu dedikoduları birkaç kez kesin bir dille yalanlamıştı. Öte yandan çiftin yakın çevresi de bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını doğruluyor.