“Beyoğlu Kültür Yolu'nda 1 milyon ziyaretçi ağırlayacağız"

Takip Et

Mehtap HALICI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez 2021 yılında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 2023^te 11 ayrı kentte düzenlenmiş olacak. Festival zincirinin 8’inci lokasyonu olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı. 15 Ekim’e kadar devam edecek festivalin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da kültür sanatın nabzının attığı en önemli mekanlardan biri olan Atatürk Kültür Merkezi'nin de yenilenen yüzüyle 2’inci yaşını kutlamaya hazırlandığını ifade etti: “Atatürk Kültür Merkezi şimdiye kadar 2 bin 556 etkinliğe ev sahipliği yaparken, 2 milyon 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu yıl kültür merkezi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanmıştır. Yıl sonunda da 2 milyon sanatseverin ziyaret etmiş olmasını öngörüyoruz."

2028’de 35 ilde festival

Festivalin, İstanbulluları 50'den fazla noktada 1000'den fazla etkinlikle buluşturacağını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu: “2024 için hedefimiz 15 ilde festival gerçekleştirmek, 2028'de ise festival coşkumuzu 35 ile çıkaracağız.” Dünya turizminin önemli merkezlerinden biri olan İstanbul’da atılan adımlar neticesinde, 2023'ün ilk 8 ayında önemli bir rekora imza atıldığına değinen Bakan Ersoy, "Bu süreç içerisinde İstanbul 11 milyon 524 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul'a gelen yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.20 artış gösterdi" dedi. Destinasyon seçiminde her 3 turistten 2'sinin dikkatle takip ettiği Michelin Seçkisi'ndeki Türkiye’nin ağırlığını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Ersoy, “Geçen sene İstanbul'daki 53 restoran Michelin Rehberi'nde yerlerini aldı. Dünyada gastronomi turizminde önde gelen rakip şehirlere baktığımızda Tokyo'da 201, Paris'te 118, New York'ta 73 ve Londra'da 69 restoranın yıldız aldığını görüyoruz. Şu an itibarıyla hak ettiğimiz noktada değiliz ama hedeflerimiz var” dedi.