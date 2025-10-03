Bilet fiyatlarında dev kampanya! Bakan Ersoy duyurdu: Çarşamba günleri 'sinema günü' ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema sektörüne destek ve izleyiciye kolaylık sağlayacak yeni bir kampanya açıkladı. Buna göre, yıl sonuna kadar her Çarşamba “Sinema Günü” olarak ilan edildi.

Kampanya kapsamında Çarşamba günleri belirli sinema salonlarında bilet fiyatları 120 TL olacak.

Normal şartlarda 350–400 TL arasında değişen bilet fiyatlarının bu özel günlerde sabitlenmesiyle, vatandaşların sinemaya ilgisinin artması bekleniyor.