Bir Anadolu Şenliği'nin son durağı Bitlis oldu

Van Gölü kıyısında, dağların eteklerinde yer alan Bitlis, zengin mutfağı, el sanatları ve tarihî dokusuyla Bir Anadolu Şenliği'ne ev sahipliği yapıyor. Açılış töreni Mevlana Parkı’nda yapıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Anadolu’nun birlik ruhu”

Bakan Yardımcısı Çam açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür ve medeniyet alanında attığı adımları hatırlatarak, “Bir Anadolu Şenliği’nin” birlik ve kardeşliği pekiştiren bir proje olduğunu vurguladı. Çam, devletin her koşulda halkın refahı için çalıştığını belirterek, “Anadolu bir ve beraber olduğunda aşamayacağı zorluk yoktur” dedi.

Çocuklardan renkli katılım

Şenlikte çocuklara yönelik etkinlikler büyük ilgi gördü. Gün boyu süren resim atölyeleri, oyun alanları ve el işi stantları, Mevlana Parkı’nı şenliğin en hareketli noktalarından biri haline getirdi. Bakan Yardımcısı Çam, çocuklarla yakından ilgilendi.

Gastronomi şöleni Hanzo Han’da

Etkinliklerin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise gastronomi buluşması oldu. Bitlis’in geleneksel lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı, Bitlis köftesi, katmer ve içli köfte misafirlere ikram edildi. Hanzo Han’da düzenlenen bu etkinlik, ziyaretçilere şehrin mutfak kültürünü tanıma fırsatı sundu.

7 günlük final programı

22 Ağustos’ta Hakkari’de başlayan ve sırasıyla Tunceli, Şırnak ve Bingöl’de gerçekleştirilen şenlik, 28 Eylül’e kadar Bitlis’te devam edecek. Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan program, hem Bitlisli vatandaşlara hem de çevre illerden gelen konuklara kültür dolu bir hafta yaşatacak.