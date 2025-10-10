“Bir Minecraft Filmi 2” geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

“Bir Minecraft Filmi 2”nin vizyon tarihi 23 Temmuz 2027 olarak açıklandı.

İlk filmin yönetmeni Jared Hess, ikinci filmde yönetmen koltuğuna yeniden oturacak ve senaryoyu Chris Galletta ile birlikte kaleme alacak. Yapım tarafı, yeni filmin hikâyesi ve oyuncu kadrosuna ilişkin detayların şimdilik gizli tutulduğunu bildirdi.

İlk yapımda Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimler rol almış; film, gizemli bir geçitten aniden Overworld’e taşınan uyumsuz bir grubun maceralarını konu almıştı.