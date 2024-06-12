Blue Exile Art Project Sualtı Parkı açıldı

Bodrum Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi ve Uluslararası Rotary 2440. Bölge'ye bağlı Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü'nün proje ortaklığında hayata geçirilen BEAP Sualtı Parkı'nın 1. Etap açılış etkinliği, Bitez açıklarındaki Görecek Adası'nda gerçekleştirildi.

6 sanatçıyı buluşturan tema: Oksijen

Bodrum Limanı Kale önünde demirli STS Okul Gemisi başta olmak üzere bazı yatlarla bölgeye giden protokol üyeleri ve sanatseverler etkinliği takip etti. Deniz ve kıyıları koruma farkındalığı oluşturma amacıyla düzenlenen etkinlikte 6 sanatçı, 'oksijen' temasıyla hazırladıkları büyük boyutta heykel, heykel grubu ve yerleştirmeleri su altında sergiledi.

Sanatın gücüyle çevreye dikkat çekiyoruz

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, "Biz de denizimizin güzelleşmesi ve bakımından dolayı bugün su altı müzemizi açıyoruz. Bodrum'umuzda çok önemli bir proje olarak gerçekleştiriyoruz. Birinci etabı açıyoruz, bu bir çevre projesidir." dedi.

Proje Koordinatörü ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü eski başkanı Şule Kükrer de çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Bu proje çevre ve deniz projesidir. Amacımız sanatın gücüyle çevreye dokunabilmek ve doğru mesajlar verebilmektir. Tek dileğim projenin sürdürülebilir olması" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi su altında kesildi. Açılış su altı kamerası ve dron ile de görüntülendi. Katılımcılar yüzerek sergiyi incelerken, dalgıçlar da bölgede dalış gerçekleştirdi.