Bodrum, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin heyecanını yaşıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu toprakların yüzyıllık zenginliğini tiyatro, müzik, dans, edebiyat, sinema, resim, heykel ve mimarinin harmanlandığı programıyla Bodrum’a taşımaya hazırlanan 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, 3-16 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk kez gerçekleşecek. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde düzenlenen festival, 7’si yabancı olmak üzere Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa ve Yunanistan’dan 23 farklı prodüksiyona ev sahipliği yapacak. Inspera’nın kurucu ortaklığında, Very Chic Bodrum’un co-sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, BOSAV, BODER ve Volvo ile Mey|Diageo’nun katkılarıyla düzenleniyor.

Tiyatronun bütüncül ve kapsayıcı sanat anlayışıyla kurgulanan Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), bu yıl ilk kez 3-16 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenleniyor. Bodrum’a, farklı sanat disiplinlerinin buluştuğu yeni bir paylaşma ve tartışma platformu kazandırmayı hedefleyen festival, aynı zamanda kentin potansiyelini keşfetmek adına da önemli bir deneyim sunuyor. Kültür ve sanatın her daim var olduğu, üzerine şiirler, şarkılar, kitaplar yazılmış büyük bir medeniyetin kalesi olan Bodrum’a başka türlü bakmanın yollarını arayan Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran, Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin sanat yönetmenliğini birlikte üstleniyor. İkili, festival için “BOTİF, bütüncül sanat anlayışı ve ihtiyacıyla, disiplinlerarası geçişkenliğin yeni sahası olacaktır. Bu festival, bilgimiz ve biriktirdiklerimizle yeni sorular sormak ve yeniden ‘Başka Bir Bodrum’u düşünmek, yaşamak için,” yorumunu yapıyor.

Bodrum’da gerçekleştirilen en büyük organizasyonlardan biri olan Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin paydaşı olmaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Bodrum; tiyatro, müzik, dans gibi farklı dallardan eserlerin sergileneceği bu yepyeni festivalle bu toprakların zenginliğini ülkemize ve dünyaya bir kez daha haykıracak. Çeşitli sanat etkinliklerinin hem karada hem denizde sergileneceği program, kentimize yeni bir soluk getirecek,” şeklinde konuştu. 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, çağdaş danstan performatif sunuma, dans tiyatrosundan konserlere ve müzikli edebiyat okumalarına uzanan dopdolu programı kapsamında Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa ve Yunanistan’dan 7’si yabancı toplam 23 prodüksiyonu seyirciyle buluşturacak. Festival kapsamındaki etkinlikler Inspera Sahne, Inspera Mini Sahne, Inspera Açık Sahne, Bodrum Kalesi, STS Bodrum, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi ve Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Açılışını İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu “Deli Dumrul” oyunuyla yapacak olan festival, Türkiye’den Bedirhan Dehmen & MTDist’in “BİZ”, Donkişot Tiyatro’nun “Gelin Tanış Olalım”, Faraza Tiyatro’nun “Misket”, Tiyatro D22’nin “Hakikat, Elbet Bir Gün”, BAM İstanbul’un “Istırap Korosu”, Şirin Aktemur’un “Hasret”, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun “Hayal Satıcısı” adlı prodüksiyonlarını ağırlayacak.