Bu hafta 11 film vizyona girecek

Aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen 'Üç Silahşörler: D'Artagnan' filminin yönetmen koltuğunda Martin Bourboulon oturuyor. Oyuncu kadrosunda François Civil, Vincent Cassel ve Romain Duris'in yer aldığı yapım, bir kadını kaçırılmaktan kurtarmaya çalışan cesur genç D'Artagnan'ın macerasını konu ediniyor.

'Dünya Malı-Eksi Bir'

Uygur Akkaya'nın yönettiği 'Dünya Malı-Eksi Bir', Barnabas İncili'ni çalmayı planlayan Haluk'un maceralarını ele alıyor. Berk Hakman, Erkan Köse ve Asena Tuğal'ın başrolleri paylaştığı macera ve komedi türündeki filmin müziklerini Alper Atakan ve Hande Yener yaptı.

'Yurt'

Dram türündeki 'Yurt', 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet'in yaşadıklarına odaklanıyor. Doğa Karakaş, Tansu Biçer, Can Bartu Aslan ve Ozan Çelik'in başrolünde yer aldığı yapımın yönetmenliğini Nehir Tuna üstlendi. Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı film, 1990'lı yılların sonunda Türkiye'de siyasi kutuplaşma atmosferinde geçiyor.

'Eclipse'

İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın yönetmeni olduğu 'Eclipse', belgesel ve spor sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Film, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığı halde Covid-19 salgını sebebiyle Tokyo'ya gidemeyen beş jimnastikçinin hikayesini anlatıyor.

'Yeter Artık'

'Kadına Şiddete Hayır' ve 'Başka Özgecan'lar Ölmesin' sloganlarını afişine taşıyan dram türündeki 'Yeter Artık' filminde başrolleri Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral ve Aleyna Kılıç paylaştı. Murat Kuşçu'nun yönettiği film, Feyza'nın Hamdi tarafından şiddete maruz kaldığı evliliğini konu ediniyor.

'Hayali Arkadaşlar'

'Hayali Arkadaşlar', herkesin hayali arkadaşlarını ve süper güçle neler yaptığını görebildiğini keşfeden bir kızın hikayesini işliyor. Ryan Reynolds, John Krasinski ve Cailey Fleming'in başrol oynadığı filmin yönetmenliğini, oyuncu kadrosunda da yer alan John Krasinski üstleniyor.

'Birader'

Orijinal adı 'Sheqo, Shaqow' olan Mısır yapımı komedi ve aksiyon türündeki 'Birader', Dr. Yusra'nın hırsızlık planının başında duran İsmail ve Hegazy'nin hikayesine odaklanıyor. Karim El Sobky'nin yönettiğiı filmde, Amr Youssef, Mohamed Mamdouh ve Amina Khalil rol aldı.

'Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta'

Haftanın animasyon türündeki tek filmi 'Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta' nın yönetmenliğini Tania Vincent ile Ricard Cusso yaptı. Yapım, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan şehrini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Combat Wombat'ın hikayesini konu ediniyor.

Haftanın korku filmleri

Yönetmenliğini Ahmet Arslan'ın üstlendiği 'Alem-i Cin 5: Azap' babasının ölüm haberiyle memleketine giden Aslı'nın köyünde başına gelenleri anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Özcan Varaylı, Levent Çakır ve Merve Özel bulunuyor.

ABD yapımı 'Becky'nin Gazabı' filmini Matt Angel ve Suzanne Coot yönetti. Yapımda Lulu Wilson, Seann William Scott ve Gabriella Piazza rol aldı.

Renny Harlin'in yönettiği ve Madelaine Petsch, Rachel Shenton, Gabriel Basso ve Froy Gutierrez'in oynadığı 'Ziyaretçiler: Bölüm 1', korku üçlemesinin ilk filmi özelliği taşıyor. ABD yapımı film, yolculuk sırasında arabaları bozulduğu için geceyi şehirden uzakta bir evde geçiren çiftin yaşadığı korku dolu anları beyazperdeye aktarıyor.