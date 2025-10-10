BUMİAD, Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini açıkladı

Bursa Mühendis ve Mimarlar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), her yıl gerçekleştirdiği Cumhuriyet Ödülleri’nin bu yılki sahiplerini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü Podyum Davet’te yapılacak törende ödül alacak isimleri açıkladı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yılı coşkusuyla düzenlenecek etkinlikte; gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, AKUT Vakfı Kurucu Başkanı ve dağcı Nasuh Mahruki ile eğitime katkılarıyla tanınan İbrahim Orhan ve eşi Necla Orhan ödüle layık görüldü.

“Cumhuriyet değerlerini yaşatanlara minnet borcumuz var”

Toplantıda konuşan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, derneğin 2009 yılında, bilimi rehber edinen mühendis ve mimarlardan oluşan 30 kişi tarafından kurulduğunu hatırlattı. Kurucu Başkan İlker Özaslan öncülüğünde yola çıktıklarını belirten Gümüş, “Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözü doğrultusunda çağdaş Türkiye için çalışıyoruz” dedi.

2017’den bu yana verilen Cumhuriyet Ödülleri’nin, Atatürk devrimlerine gönülden bağlı kişi ve kurumları onurlandırdığını vurgulayan Gümüş, bu ödüllerin Cumhuriyet sevdalılarına duyulan saygı ve minnetin ifadesi olduğunu söyledi.

Yılmaz Özdil: Halkın vicdanına seslenen, Atatürkçü kimliğiyle tanınan gazeteci-yazar.

Nasuh Mahruki: AKUT Vakfı’nın kurucularından, dayanışma ve Cumhuriyet ideallerine bağlılığıyla öne çıkan dağcı.

İbrahim ve Necla Orhan: Eğitime yaptıkları katkılar ve Necla Orhan İlköğretim Okulu gibi kalıcı eserlerle tanınan hayırsever çift.

Gümüş, bu isimlerin Cumhuriyet’in çağdaşlaşma vizyonuna örnek olduklarını ifade ederek, törene büyük bir coşkuyla hazırlandıklarını dile getirdi.