Cannes'da 'Altın Palmiye' ödülü 'Anora'ya gitti

Fransa'nın Cannes kentinde 14 Mayıs'ta başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı. Altın Palmiye ödülü, Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın "Anora" drama filmine verildi.

Fransız yönetmen Coralie Fargeat'nın "The Substance" filmi, "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi, Fransız senarist ve yönetmen Jacques Audiard'ın "Emilia Perez" filmi oldu.

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un "The Seed of the Sacred Fig" filmine "Özel Ödül" verildi.

Diğer ödüller

Büyük Ödül'e Payal Kapadia'nın "All We Imagine as Light" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Grand Tour" filmi ile Portekizli yönetmen Miguel Gomes'e sunuldu.

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü "Emilia Perez" filmindeki performanslarıyla Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon ve Selena Gomez'e verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Kinds of Kindness" filmindeki rolüyle Jesse Plemons oldu.

Altın Kamera ödülü de "Armand" filmiyle Norveçli yönetmen Halfdan Ullman Tondel'e verildi.