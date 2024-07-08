Cem Başeskioğlu'nın ilk romanı 'Merhamet' kitapseverlerle buluşmaya hazır

Cem Başeskioğlu'nun İz Bırakan Kalemler Yayınevi’nden çıkan ilk romanı 'Merhamet’, ressam Leyla Kanber'in kapak tasarımıyla raflardaki yerini aldı. Yakın tarihimizde dönüm noktası olabilecek siyasi ve toplumsal olaylarla toplumun ayrışmasına ve kaybettiği merhamet duygusuna dikkat çekmek isteyen Başeskioğlu, “Nasıl olmuştu da bütün bu dönüm noktalarında insanlarımızı kaybetmiştik. Aslında kaybettiğimiz neydi?' sorusuna cevap ararken, ortaya ilk romanı çıktı.

Ödüllü yazar

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema televizyon eğitimi alan Başeskioğlu, 1993 yılında Aksanat Tiyatro Laboratuvarı’nda ilk tiyatro oyunu 'Bak Kim Dans Ediyor'u sahneye taşıdı. Aynı yıl ilk kısa filmi 'Dat Poenas Laudata Fides' Adana Altın Koza Film Festivali'nde Erden Kıral'ın başkanı olduğu jüri tarafından özel ödüle layık görüldü. Kostüm tasarımını yaptığı 'Büyük Adam Küçük Aşk' ve 'Çamur' gibi filmler ile 'Avrupa Yakası', 'Aşk ve Gurur' gibi dizilerden sonra yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi 'Sen Ne Dilersen' ile Ankara Film Festivali Umut Veren Senaryo Yazarı Ödülü'nü aldı.

Senaryo eğitmeni ve danışmanı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde senaryo dersleri de veren yazarın ikinci tiyatro oyunu 'Gökkuşağı Altında Bir İzdivaç' uzun yıllar sahnelendi. 2011 yılında uzun metrajlı belgeseli 'Ölüm Bizden Uzak Olsun' ile gassalların hayatını perdeye taşıdı. 'Film Okumaları' kavramını Türkiye'ye tanıtan kişi olan Başeskioğlu, 2015 yılında Birol Güven'in ısrarıyla yazıp yönettiği 'Rumuz Cavidan' ile setlere döndü. Bu süreçte 'Mandıra Filozofu', 'Güzel Günler Göreceğiz', 'Elveda Katya' gibi filmlerin senaryo danışmanlığını yaptı.