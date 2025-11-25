Cem Yılmaz, “CMXXIV” gösterisiyle yeniden sahnede
Komedyen Cem Yılmaz, geçen sezon yoğun ilgi gören stand-up gösterisi “CMXXIV” ile 22 Aralık’ta yeniden seyirci karşısına çıkacak.
Geçen sezon kapalı gişe oynayan ve izlenme rekorları kıran gösteri, Cem Yılmaz'ın kendine özgü mizah anlayışı ve güncel gözlemleriyle Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.
Sahne tasarımı, ışık ve ses düzeniyle izleyicilere etkileyici bir atmosfer sunmayı hedefleyen gösteri, sanatçının yüksek temposu ve yeni anlatılarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.