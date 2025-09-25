Ceren Ceran'ın, üçüncü romanı "Tercih" okurlarla buluştu

Ceren Ceran'ın, Masa Kitap'tan yayımlanan üçüncü romanı "Tercih" kitapseverlerin ilgisine sunuldu. Ceran "Tercih" te gidemeyen ve giden kadınların kararlarını hangi etkilerle verdiklerini, bu kararların hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Romanda, ailenin, yuvanın, arkadaşlığın, ilişkilerin, iletişimin sorgulanması gerektiğini ve en önemlisi de kadınların nasıl mücadele verdiğini gösteriyor. Tercih'te birbirine zıt karakterde iki kadının, Ceylan'ın ve Asiye'nin, üniversite tercihleri esnasında aldıkları kararda aileleriyle olan iletişim biçimlerinin, kendi hayatlarına nasıl yön verdiği anlatılıyor. Hayatları boyunca karar verirken bocalayan iki kadının, kendilerini ait hissettikleri, köklenebildikleri ve bir o kadar da özgür olabilecekleri aile özlemi işleniyor.

Kitapta, Ceylan'ın ve Asiye'nin kendilerini ait hissetmedikleri aile yapısı içinde varlıklarını inşa etmeye çalışmaları, kadınların mücadelesinin doğdukları andan itibaren başladığını işaret ediyor. Bu kitap Ceren Ceran'ın ironik üslubuyla birlikte klasik bir kadın mücadelesi anlatısı olmaktan sıyrılıyor. Ceren Ceran'ın ironisi; kadınların seslerini duyurmaya çalışırken mizahın, gülmenin, gülebilmenin yani kadın zekasının önemini bir kez daha gösteriyor.