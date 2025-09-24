İtalyan sinemasının efsane ismi Claudia Cardinale hayatını kaybetti.

Claudia Cardinale, 15 Nisan 1938’de Tunus’un La Goulette semtinde (o zamanki Fransız himayesinde Tunus’ta), Sicilyalı göçmen bir ailede doğdu.

Gerçek adı Claude Joséphine Rose Cardinale idi. Küçüklüğünde Fransızca ve Sicilyaca konuşarak büyüdü; İtalyanca’yı sinema teklifleri gelmeye başladıktan sonra öğrendi.

İlk filmi: Goha

Öğretmen olma eğilimindeyle okudu, ancak 1957’de “Tunus’taki En Güzel İtalyan Kızı” yarışmasını kazanınca sinemaya yöneldi ve Venedik Film Festivali’ne davet edildi.

Sinemaya 1958’de Goha filmiyle küçük bir rolle giriş yaptı. Zamanla İtalyan sinemasının önde gelen kadın oyuncularından biri oldu.

1963'te Fellini'nin Oscar ödüllü “8 1/2” filminde başrol oynayana kadar sesi İtalyanca dublajlanmak zorundaydı, ancak ünlü yönetmen kendi sesini kullanmasında ısrar etti.

O yıl, 25 yaşında olan Cardinale, Visconti'nin epik dönem draması “The Leopard” ve Fellini'nin sürrealist hit filmi “8 1/2”yi aynı anda çekti.

“Visconti beni uzun saçlı esmer olarak istiyordu. Fellini ise sarışın olmamı istiyordu” dedi.

Kadın hakları savunucusu

Hollywood'un sevgilisi olan ancak buraya yerleşmeyi reddeden Cardinale, Blake Edwards'ın Peter Sellers ile çektiği “The Pink Panther” ve ardından Henry Hathaway'in Rita Hayworth ve John Wayne ile çektiği “Circus World” filmleriyle büyük başarı elde etti.

Seksenli yaşlarına dek sahnede ve ekranda yer alan oyuncu, 2020’de İsviçre yapımı Bulle dizisinde göründü. 2000 yılında kadın hakları savunuculuğuyla Unesco İyi Niyet Elçisi seçildi; 2002’de Berlin Film Festivali’nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.