Çocuk kitabı "Bir Doğum Günü Partisi" yayımlandı

Öykünün ana karakteri Elsa’ya doğum gününde sürpriz bir konuk gelir. Gelen konuk Bay Palyaço, öyle bir hediye verir ki Elsa için o günden sonra her şey değişir. Palyaço2nun verdiği hediye sihirli bir kalemdir. Bu kalemle Elsa, her yere resimler yapar. Bir gün kapı çalar ve gelen kedi bıyıklarını çizmeyi unutan Elsa’ya dengesini sağlayamadığını söyler. Yolda karşılaştığı zürafa duvara çizdiği için orada yaşayamadığını ve boynunun kısalığından yakınır. Sonra bir başkası başka bir eksikliğinden bahseder. Sürpriz kalemle mutluluktan uçan Elsa, acı çeken ve hallerini anlatan hayvanlar dostlarına kalemin kaybolduğunu söyleyemez.

Maceranın bundan sonrasını kahramanıza eşlik eden Verda, kuzeni Aras, Zeynuş ve kedisi Duman ve sokaktan arkadaşlarını izleyerek öğrenebileceğiz. Acaba Bay Palyaço yardım etmeye gelecek mi? Elsa kalemi bulacak mı? Tüm bu hayvan dostlar mutlu olacak mı? Peki kalemi ödünç verdiği arkadaşı kalemi ne yaptı?

Bir şairin kaleminden çıkan Bir Doğum Günü Partisi’nin desenleri Merve Kaya’ya ait. Sia etiketiyle okura sunulan kitap doğayı sevmeyi, dostluğu, arkadaşlığın önemini ve hayvanların bizden biri olduğunu dile getiriyor. Bir Doğum Günü Partisi kalem metaforu üzerinden aslında sihrin kendinin ne olduğunu bize sorduruyor? Cevabını vermiyor soruyu sorduruyor ve sihrin kendimiz olduğunu, başarmak için mücadele ve isteğimizin olması gerektiğini kaybolan sihirli kalem ve acı çeken hayvanlar üzerinden bize sezdiriliyor.

Elsa, doğum günü partisinde sizleri bekliyor...