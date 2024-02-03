Çocuklar hikayelerle empati kuruyor
Çocukların zihinsel ve duygusal becerilerinin gelişimine katkıda bulunan Tikutu sesli tiyatro platformu, usta sanatçıların seslendirdiği eserlerle çocuklara farklı bir deneyim sunuyor.
Tikutu'nun kurucusu ve tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk, platformun çocukların hayal gücünü, duygusal, zihinsel ve dil becerilerinin geliştirdiğinin altını çiziyor. Her bir hikâyede sözlü iletişimin ve öykülerin konularına ilişkin bilgilerin örnekleriyle karşılaşan çocuklar, bilgi dünyalarının genişledikçe duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilme yeteneği kazanıyorlar. Tikutu platformunda, iki ile sekiz yaş ve üstü gruplara özel dünya edebiyatının klasikten moderne geniş bir skaladan uyarlanan eserlerin yanı sıra sıfırdan yazılmış sesli tiyatro eserleri de yer alıyor. Çocukların hayal gücünü zenginleştiren bu eserler, özenle seçilip Pedagog İnci Vural'ın bilimsel bakış açısıyla yaş gruplarına uygun hale getiriliyor.
Çocukların sadece eğlenceli zaman geçirmelerini değil, aynı zamanda öğrenmelerini de hedefliyor. Sesli tiyatro aracılığıyla çocuklara sunulan bu fırsat, onların kültürel birikimlerini artırmanın yanı sıra duygusal zekâlarını da geliştirmelerine yardımcı oluyor. Platform, ebeveynlerin çocuklarının eğitimine katkıda bulunacak interaktif bir eğlence aracı olarak öne çıkıyor.
Tikutu’nun kurucusu ve tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk, sesli tiyatro formatının çocukların duygusal ve zihinsel gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu şu sözlerle anlatıyor: “İnsan yaşamının en kısa dönemlerinden biri olan çocukluk evresi neredeyse tüm alışkanlıkların kazanıldığı önemli bir zaman dilimi. Tikutu’nun çocukluğun değerini gözeterek hazırlanmış eserleri, kitapların açtığı hayal gücü kapılarından içeri sızan tiyatronun sihirli değneği empati yapma becerisini çocuklara kazandırmayı hedefliyor. Her hikâyede sözlü iletişimin ve hikâye konularına ilişkin bilgilerin örnekleriyle karşılaşan çocuklar, bilgi dünyaları geliştikçe duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilirler. Tikutu’nun sesli tiyatro eserleri çocukların kendilerini iyi ifade etmeleri kadar dinleme alışkanlığı edinmelerine de yardımcı olur.”
“Teatral anlatı doğrudan hayal gücünü tetikler”
Tikutu eserlerinin çağın getirisi olan görsel kirliliğin aksine, yalnızca dinleme ve hayal etme üstüne kurgulandığını belirten Kemal Kocatürk, “Teatral anlatı doğrudan hayal gücünü tetikler. Anlatılanları hayal etme şansı olan çocuklar, onlara sunulan hazır görsellerle değil, her dinlediklerinde baştan ve yeniden kurabilecekleri kendi hayal dünyalarında özgürce gezintiye çıkabilirler. Tikutu’nun sesli tiyatro eserleri onlara bu yolculukta bir harita olarak eşlik eder” diyor.
“İşitsel hikâyeler çocuk gelişimi için çok önemli”
Pedagog İnci Vural ise sesli tiyatronun önemini şu sözlerle anlatıyor: “Görsel olan şey son derece somuttur; beyin bu malzemeyi çok fazla işlemek zorunda kalmaz. İşitsel dünya ise farklı bir şeydir. İnsanı soyut düşünmeye yönlendirir. Kişi, duyduklarını zihninde canlandırır, kendi hayatından süzdükleriyle üstüne bir şeyler katar. Tüm bunlar soyut düşünme, hayal kurma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye katkı sağlar. Çağımızda çocukların geliştirmeleri gereken özelliklerin en başında esnek düşünebilme, görünenin ardındakini görebilme ve hayal kurma yetenekleri geliyor. Bu nedenle çocuklara işitsel yolla ulaşabilen hikâyelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tıpkı eskiden var olan Radyo Tiyatrosu gibi. Çocuklar Tikutu’da evrensel değerlerin vurgulandığı pek çok klasik hikâyenin yanı sıra, eşitlikçi yeni hikâyeleri de dinleyebiliyor.”
Tiyatro empati yeteneğini geliştiriyor
Tiyatronun empatiyi ve başkalarını anlama yeteneğini geliştirmek için harika bir yol olduğunu sözlerine ekleyen Kocatürk, “Çocuk tiyatrosu öğrenme aşamasındaki dostlarımıza erişmeleri gereken birçok bilginin yanı sıra sosyal hayatı, duyguları, sorun ve çözümleri anlayacakları bir deneyim sunar: Kahramanın yerine geçme. Bu durum tanıklık ettikleri hikayenin kahramanlarıyla empati yapmalarını sağlar. Tikutu hem tiyatronun hem de edebiyatın güçlerini birleştirerek her yaş grubuna uygun özdeşlik kurabilecekleri eserleri çocukların beğenisine sunuyor. Kahramanın başından geçenleri dinleyen çocuklar, maceralarla, sorularla, kahramanın yaşadığı pek çok olayla güvenli bir ortam içinde karşılaşır” ifadelerini kullanıyor.
Dijital dünyada güvenli zamanlar sunuyor
Her şeyden önce çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmayı ilke edindiğini dile getiren Kocatürk, “Sosyal yaşamda deneyimlediği yahut karşılaşmak üzere olduğu sorunlara karşı kahramanların yaşadıkları macera ve olaylar üstünden alternatif çözüm yolları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu sayede çocukların problem çözme becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Dinleme, anlama ve empati yapma becerileri gelişen çocukların kelime dağarcıkları artarken duygularını tanıyıp ifade etmeleri kolaylaşır. Çocuklar Tikutu eserlerinde hayatın içinden, güncel olay ve konulara tanıklık ederken kahramanların başından geçenler kadar kahramanların duygu dünyasını da dinleme fırsatı bulurlar” diyor.
Tiyatro sanatçıları seslendiriyor
Tikutu’da Alper Kul, Aslı Omağ, Ayşe Köksal, Bennu Yıldırımlar, Berna Laçin, Bora Seçkin, Ceyda Düvenci, Demet Akbağ, Deniz Çakır, Hakan Gerçek, Hazal Kalfa, İrem Arslan, İsmail Yıldız, Kumsal Gizem, Kutay Şahin, Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Nihan Omuz, Nilgün Atılgan, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Oya Küçümen, Oya Prosçiler, Ozan Demir, Ozan Sevin, Özlem Abacı, Özlem Zeynep Dinsel, Pelin Budak, Sevinç Erbulak, Sumru Yavrucuk, Şebnem Ünaldı, Tilbe Saran, Uğur Taşdemir ve Yasemin Yalçın birçok değerli tiyatro sanatçısının sesleriyle zenginleştirdiği öyküler yer alıyor.