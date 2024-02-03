Çocuklar hikayelerle empati kuruyor

Tikutu'nun kurucusu ve tiyatro sanatçısı Ke­mal Kocatürk, plat­formun çocukların hayal gü­cünü, duygusal, zihinsel ve dil becerilerinin geliştirdiğinin altını çiziyor. Her bir hikâye­de sözlü iletişimin ve öyküle­rin konularına ilişkin bilgi­lerin örnekleriyle karşılaşan çocuklar, bilgi dünyalarının genişledikçe duygu ve düşün­celerini daha iyi ifade edebil­me yeteneği kazanıyorlar. Ti­kutu platformunda, iki ile se­kiz yaş ve üstü gruplara özel dünya edebiyatının klasikten moderne geniş bir skaladan uyarlanan eserlerin yanı sıra sıfırdan yazılmış sesli tiyatro eserleri de yer alıyor. Çocuk­ların hayal gücünü zenginleş­tiren bu eserler, özenle seçilip Pedagog İnci Vural'ın bilimsel bakış açısıyla yaş gruplarına uygun hale getiriliyor.

Çocukların sadece eğlence­li zaman geçirmelerini değil, aynı zamanda öğrenmeleri­ni de hedefliyor. Sesli tiyatro aracılığıyla çocuklara sunulan bu fırsat, onların kültürel biri­kimlerini artırmanın yanı sıra duygusal zekâlarını da geliş­tirmelerine yardımcı oluyor. Platform, ebeveynlerin ço­cuklarının eğitimine katkıda bulunacak interaktif bir eğ­lence aracı olarak öne çıkıyor.

Tikutu’nun kurucusu ve ti­yatro sanatçısı Kemal Koca­türk, sesli tiyatro formatının çocukların duygusal ve zihin­sel gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu şu sözlerle an­latıyor: “İnsan yaşamının en kısa dönemlerinden biri olan çocukluk evresi neredeyse tüm alışkanlıkların kazanıldı­ğı önemli bir zaman dilimi. Ti­kutu’nun çocukluğun değerini gözeterek hazırlanmış eserle­ri, kitapların açtığı hayal gücü kapılarından içeri sızan tiyat­ronun sihirli değneği empa­ti yapma becerisini çocukla­ra kazandırmayı hedefliyor. Her hikâyede sözlü iletişimin ve hikâye konularına ilişkin bilgilerin örnekleriyle karşı­laşan çocuklar, bilgi dünyala­rı geliştikçe duygu ve düşün­celerini daha iyi ifade edebi­lirler. Tikutu’nun sesli tiyatro eserleri çocukların kendileri­ni iyi ifade etmeleri kadar din­leme alışkanlığı edinmelerine de yardımcı olur.”

“Teatral anlatı doğrudan hayal gücünü tetikler”

Tikutu eserlerinin çağın ge­tirisi olan görsel kirliliğin ak­sine, yalnızca dinleme ve ha­yal etme üstüne kurgulandı­ğını belirten Kemal Kocatürk, “Teatral anlatı doğrudan ha­yal gücünü tetikler. Anlatılan­ları hayal etme şansı olan ço­cuklar, onlara sunulan hazır görsellerle değil, her dinledik­lerinde baştan ve yeniden ku­rabilecekleri kendi hayal dün­yalarında özgürce gezintiye çıkabilirler. Tikutu’nun sesli tiyatro eserleri onlara bu yol­culukta bir harita olarak eşlik eder” diyor.

“İşitsel hikâyeler çocuk gelişimi için çok önemli”

Pedagog İnci Vural ise ses­li tiyatronun önemini şu söz­lerle anlatıyor: “Görsel olan şey son derece somuttur; be­yin bu malzemeyi çok fazla iş­lemek zorunda kal­maz. İşitsel dünya ise farklı bir şeydir. İnsanı soyut düşün­meye yönlendirir. Ki­şi, duyduklarını zihnin­de canlandırır, kendi haya­tından süzdükleriyle üstüne bir şeyler katar. Tüm bunlar soyut düşünme, hayal kurma ve yaratıcı düşünme becerile­rini geliştirmeye katkı sağlar. Çağımızda çocukların geliş­tirmeleri gereken özelliklerin en başında esnek düşünebil­me, görünenin ardındakini görebilme ve hayal kurma ye­tenekleri geliyor. Bu nedenle çocuklara işitsel yolla ulaşabi­len hikâyelerin çok önemli ol­duğunu düşünüyorum. Tıpkı eskiden var olan Radyo Tiyat­rosu gibi. Çocuklar Tikutu’da evrensel değerlerin vurgulan­dığı pek çok klasik hikâyenin yanı sıra, eşitlikçi yeni hikâye­leri de dinleyebiliyor.”

Tiyatro empati yeteneğini geliştiriyor

Tiyatronun empatiyi ve başkalarını anlama yeteneği­ni geliştirmek için harika bir yol olduğunu sözlerine ekle­yen Kocatürk, “Çocuk tiyat­rosu öğrenme aşamasındaki dostlarımıza erişmeleri gere­ken birçok bilginin yanı sıra sosyal hayatı, duyguları, so­run ve çözümleri anlayacak­ları bir deneyim sunar: Kah­ramanın yerine geçme. Bu durum tanıklık ettikleri hika­yenin kahramanlarıyla empa­ti yapmalarını sağlar. Tikutu hem tiyatronun hem de ede­biyatın güçlerini birleştirerek her yaş grubuna uygun özdeş­lik kurabilecekleri eserleri ço­cukların beğenisine sunuyor. Kahramanın başından geçen­leri dinleyen çocuklar, mace­ralarla, sorularla, kahramanın yaşadığı pek çok olayla güven­li bir ortam içinde karşılaşır” ifadelerini kullanıyor.

Dijital dünyada güvenli zamanlar sunuyor

Her şeyden önce çocuklar için güvenli bir ortam oluş­turmayı ilke edindiğini dile getiren Kocatürk, “Sosyal ya­şamda deneyimlediği yahut karşılaşmak üzere olduğu so­runlara karşı kahramanların yaşadıkları macera ve olaylar üstünden alternatif çözüm yolları geliştirmelerine yar­dımcı olur. Bu sayede çocuk­ların problem çözme beceri­lerinin gelişmesi hedeflenir. Dinleme, anlama ve empati yapma becerileri gelişen ço­cukların kelime dağarcıkla­rı artarken duygularını tanı­yıp ifade etmeleri kolaylaşır. Çocuklar Tikutu eserlerinde hayatın içinden, güncel olay ve konulara tanıklık ederken kahramanların başından ge­çenler kadar kahramanların duygu dünyasını da dinleme fırsatı bulurlar” diyor.

Tiyatro sanatçıları seslendiriyor

Tikutu’da Alper Kul, Aslı Omağ, Ayşe Köksal, Bennu Yıldırımlar, Berna Laçin, Bora Seçkin, Ceyda Düvenci, Demet Akbağ, Deniz Çakır, Hakan Gerçek, Hazal Kalfa, İrem Arslan, İsmail Yıldız, Kumsal Gizem, Kutay Şahin, Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Nihan Omuz, Nilgün Atılgan, Oktay Kaynarca, Oya Başar, Oya Küçümen, Oya Prosçiler, Ozan Demir, Ozan Sevin, Özlem Abacı, Özlem Zeynep Dinsel, Pelin Budak, Sevinç Erbulak, Sumru Yavrucuk, Şebnem Ünaldı, Tilbe Saran, Uğur Taşdemir ve Yasemin Yalçın birçok değerli tiyatro sanatçısının sesleriyle zenginleştirdiği öyküler yer alıyor.