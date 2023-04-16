Çocuklar ve Gençler İçin Atatürk Seti
Çocuklar ve Gençler için Atatürk Seti, Atatürk devrimlerini, ilkelerini milli bayramları detaylı olarak çocuklar ve gençler için açıklıyor. Bölümlere ayrılan setin içerisinde tarihten alınan ayrıntılar Atatürk’ün ilkeleri ve sözleri ışığında açıklanıyor.
Çocuklar ve Gençler için Atatürk Seti, Atatürk devrimlerini, ilkelerini milli bayramları detaylı olarak çocuklar ve gençler için açıklıyor. Bölümlere ayrılan setin içerisinde tarihten alınan ayrıntılar Atatürk’ün ilkeleri ve sözleri ışığında açıklanıyor. Kütüphanede olması gereken, sürekli danışılabilecek Türk Cumhuriyet tarihi hakkında bilgi kitaplarını sevenlerin tercih edeceği bir set.
Özenle hazırlanan Çocuklar ve Gençler İçin Atatürk Seti, dört kitaptan oluşuyor ve cumhuriyet dönemini merak edilen ve cevaplanmasını isteyen soruları netleştirecek her yönü ile ele alıyor. 1. Atatürk’ün Armağanı Milli Bayramlarımız 2. Atatürk Devrimleri ve İlkeleri 3. Doğumundan Ölümüne Atatürk 4. Gençler İçin Nutuk
Atatürk’ün Armağanı Milli Bayramlarımız: Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Trablusgarp’ta savaşmış, Çanakkale’de harikalar yaratmış, iç isyanları bastırmış, Sakarya’da ve Dumlupınar’da destanlar yazmış, yeni Türk Devleti’ni kurmuş, padişahlığı ve halifeliği tarihe gömmüş, müthiş devrimleri peş peşe gerçekleştirmiş, hiç yenilmemiş büyük komutan ve devlet adamıydı. O; kahraman, cesur, mert, ulusuna ve yurduna kara sevdalı bir insandı. Atatürk Devrimleri ve İlkeleri: Kurtuluş Savaşı sonrası Türk toplumunu istenen düzeye çıkarmak, kaçınılmaz bir gereksinimdi. Atatürk, Lozan’da tam bağımsızlığını onaylatan yeni Türk Devleti’ni çağdaş özellikleriyle görmek istiyordu.
Doğumundan Ölümüne Atatürk: Doğumundan Ölümüne Atatürk kitabımızda; Atatürk’ün yaşamını, dâhilik derecesindeki komutanlığını, başöğretmenliğini, üstün dehasını, ilke ve devrimlerini ve çeşitli konularda birer özdeyiş olmuş sözlerini toplu olarak sunmayı amaçlıyor.