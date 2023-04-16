Çocuklar ve Gençler İçin Atatürk Seti

Çocuklar ve Gençler için Atatürk Seti, Atatürk devrimlerini, ilkelerini mil­li bayramları detaylı olarak çocuklar ve gençler için açıklıyor. Bölümlere ayrılan setin içerisinde tarihten alınan ayrıntı­lar Atatürk’ün ilkeleri ve sözleri ışığında açıklanıyor. Kütüphanede olması gere­ken, sürekli danışılabilecek Türk Cum­huriyet tarihi hakkında bilgi kitaplarını sevenlerin tercih edeceği bir set.

Özenle hazırlanan Çocuklar ve Genç­ler İçin Atatürk Seti, dört kitaptan olu­şuyor ve cumhuriyet dönemini merak edilen ve cevaplanmasını isteyen soru­ları netleştirecek her yönü ile ele alıyor. 1. Atatürk’ün Armağanı Milli Bayramla­rımız 2. Atatürk Devrimleri ve İlkeleri 3. Doğumundan Ölümüne Atatürk 4. Genç­ler İçin Nutuk

Atatürk’ün Armağanı Milli Bayram­larımız: Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Trablusgarp’ta savaşmış, Çanakkale’de harikalar yaratmış, iç isyanları bastırmış, Sakarya’da ve Dumlupınar’da destan­lar yazmış, yeni Türk Devleti’ni kurmuş, padişahlığı ve halifeliği tarihe gömmüş, müthiş devrimleri peş peşe gerçekleş­tirmiş, hiç yenilmemiş büyük komutan ve devlet adamıydı. O; kahraman, cesur, mert, ulusuna ve yurduna kara sevdalı bir insandı. Atatürk Devrimleri ve İlkeleri: Kurtuluş Savaşı sonrası Türk toplumu­nu istenen düzeye çıkarmak, kaçınılmaz bir gereksinimdi. Atatürk, Lozan’da tam bağımsızlığını onaylatan yeni Türk Dev­leti’ni çağdaş özellikleriyle görmek isti­yordu.

Doğumundan Ölümüne Atatürk: Do­ğumundan Ölümüne Atatürk kitabımız­da; Atatürk’ün yaşamını, dâhilik derece­sindeki komutanlığını, başöğretmenli­ğini, üstün dehasını, ilke ve devrimlerini ve çeşitli konularda birer özdeyiş olmuş sözlerini toplu olarak sunmayı amaçlıyor.