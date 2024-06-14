Covid-19 pandemisinin farklı sektörlere etki analizi, bir kitapta toplandı

2020 ve 2022 yılları arasında, COVID-19 pandemisi döneminde farklı sektörlerde yaşananların analiz edildiği ‘COVID-19 Döneminde Ekonomik, Finansal ve Sektörel Gelişmeler’ adlı kitap 7 bölümden oluşuyor. Kaynak kitap niteliğinde olan çalışmada enerji sektörünü Pelin Yinaç Çavuş, havacılık sektörünü Burcu Yıldız, turizm sektörünü Aslı Mert Karagöz, bankacılık sektörünü Arzu Arzova, sigortacılık sektörünü Bilge Karadağ, sermaye piyasalarını Berra Doğaner, e-ticaret/perakende/FinTek/lojistik sektörlerini Cüneyt Dirican kaleme aldı.

Tarihi bir arşiv kaydı

Scala Yayıncılık tarafından bu ay piyasaya çıkan kitap, profesyoneller için de bir başvuru kaynağı niteliğinde. Akademisyenler için ise araştırmalarında ve çalışmalarında kaynak niteliği taşıyan çalışmaya kitabevlerinden ve online kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Covid döneminde Türkiye ve tüm dünyada yaşananları, alınan önlemleri, bütün bu gelişmelerin farklı sektörlere ve piyasalara yansımalarını bir araya getiren kitap için, ‘uzmanların kendi tecrübelerinden hareketle ortaya çıkardığı tarihi bir arşiv kaydı’ da denilebilir.