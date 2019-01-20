Cumhurbaşkanı yardımcısından Fazıl Say konseri açıklaması

20 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile Fazıl Say'ın konserine katılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk yayınına katılan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta zaten, 'Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cumhurbaşkanıyım.' diye ifade ediyor. Bütün dünyaya birleştirici bir gözle bakan bir cumhurbaşkanının kendi vatandaşları içerisinde, sosyal gruplar içerisinde böyle bir konserde bulunması kadar tabii bir olay yok. Zaten orada da ne kadar tabii olduğu anlaşıldı" dedi.

"Normalde bizde sosyal fay hatlarından bahsedilir. orada olsaydınız, bu kutuplaşma dediğimiz, fay hattı dediğimiz derinliğin aslında böyle bir derinliğinin olmadığını, kalpten kalbe de aslında gönülden gönüle de yol olduğunu kendi vatandaşlarımız arasında görüyoruz" diye konuşan Oktay, şöyle devam etti:

"Biz orada bunu yaşadık. Bizim için bir Türk halk müziği ne kadar yakınsa, Türk sanat müziğine ne kadar yakınsak aynı şekilde bu da başka bir alan ve bir o kadar güzel. Üretken olan, özellikle müzikle mesajlarını veren birine baktığımızda ne oldu işte bir Çanakkale'den örneği gördük, Truva atı ile, İzmir'i anlatan bir eserini yaşadık. Bir de bakıyorsunuz, Aşık Veysel'den Kara Toprak'ı yaşıyorsunuz. Baktığımızda bu da aslında Türkiye'nin farklı tatlarının, güzelliklerinin bir araya getirilmesi. Dolayısıyla bizim farklılıklarımız, zenginliğimiz dediğimiz olayı biz orada yaşadık fiilen. Fazıl Say'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde çok sıcak bir ortamdı. Güzel de bir örnek oldu. Ümit ediyorum ki bu tür şeyler artarak devam eder"

Kaynak: AA