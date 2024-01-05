Cumhuriyet Otobüsü 250. durağına ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Demokrasi Yüzyılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Cumhuriyet Otobüsü" projesi, çocuklara 100. yıl ruhunu yaşatmayı hedefliyor. Bahar aylarından bu yana İstanbul genelinde mahalle mahalle gezerek çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan otobüsün 250. durağı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ydi. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Cumhuriyet Otobüsü" projesi, 23 Nisan 2023 tarihinde Sarayburnu'ndan hareket ederek yaklaşık 8 ay boyunca İstanbul'un çeşitli mahallelerini ve köylerini ziyaret ederek çocuklarla buluştu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklara cumhuriyetin önemi ve değerleri anlatılarak onların katılımı teşvik ediliyor. Özellikle "Demokrasi Yüzyılı" teması çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, çocukların demokrasiye olan duyarlılıklarını artırmayı amaçlıyor. Cumhuriyet Otobüsü, 250. durağında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde çocuklarla buluşarak bu anlamlı etkinliklere devam etti. İstanbul genelindeki çocuklara demokrasi ve cumhuriyet değerlerini benimseten proje, ilgiyle takip ediliyor ve çocukların katılımıyla güçlenmeye devam ediyor.

29 Ekim 2024’e kadar yollarda olacak

“Cumhuriyet Otobüsü" nün Aralık ayındaki durakları; Üsküdar’ın Bahçelievler, Küçüksu, Sultantepe ve Ünalan Mahalleleri; Tuzla’nın Akfırat, Aydıntepe ve Evliya Çelebi Mahalleleri; Gaziosmanpaşa’nın Bağlarbaşı, Şemsipaşa ve Yenidoğan Mahalleleri; Başakşehir’in Altınşehir, Başak ve Başakşehir Mahalleleri; Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi, Kartal’ın Cumhuriyet, Petroliş ve Gümüşpınar Mahalleleri; Maltepe’nin Başıbüyük Mahallesi; Sultanbeyli’nin Orhangazi ve Necip Fazıl Mahalleleleri; Ümraniye’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi; Bayrampaşa’nın Cevatpaşa ve Yıldırım Mahalleleri, Büyükçekmece’nin Fatih ve Güzelce Mahalleleri; Esenyurt’un Çınar ve Necip Fazıl Kısakürek Mahalleleri ile Çekmeköy’ün Çamlık ve Ekşioğlu Mahalleleri oldu.

Bu zamana dek 250 mahallede çocuklarla buluşan Cumhuriyet Otobüsü; çocuklara, birbirinden keyifli gösteriler ve oyunlarla keyifli anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında; oyunlar, sokak sanatları, çocuk konserleri, cumhuriyet bilgi yarışmaları, bubble show’lar, illüzyon show’lar, ve atölyeler yer aldı. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Cumhuriyet Otobüsü’, 29 Ekim 2024 tarihine dek yollarda olacak. İstanbullu çocuklar ve aileleri, programın detaylarına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşabilir.