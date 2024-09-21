DasDas yeni sezon açılışını 'Ayna' oyunu ile yaptı

DasDas'ta bir önceki sene 728 etkinlik yapıldığını aktaran Mert Fırat, "Konser programımız var. Koray Candemir ve Harun Tekin'in 'Şakalı Akustik' konseriyle açılışımız olacak. Zuhal Olcay, Tuğrul Tülek ile üçüncü kez sahneye çıkacağız. Arkasından Duman ve Gevende gelecek. Gazino projemiz var. Dolu dolu bir sezon bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sam Holcroft'un ünlü oyunu 'Ayna'

Prömiyeri gerçekleştirilen İngiliz yazar Sam Holcroft'un ünlü oyunu 'Ayna'nın yönetmen koltuğunda İlham Yazar oturuyor. Oyunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya ve Uğur Uzunel yer alıyor. İlksen Başarır'ın çevirdiği oyunun kostüm tasarımı Gül Sağer'e, ışık tasarımı Mustafa Bal'a, müzikleri ise Ali Erel'e ait.

Kapalı gişe oyunları sahnelemeye devam...

Yedi senedir birçok tiyatro oyununu, müzisyeni ve sanatçıyı sahnesinde konuk eden DasDas, yeni sezonda da sanatseverleri zengin bir programla ağırlayacak. Konuk tiyatro ekiplerini, müzisyenleri ve stand-up gösterilerini yıl boyunca sahnesinde misafir etmeye devam edecek.

Eylül ve ekim ayı programında ayrıca 'Zengin Mutfağı', 'Joseph K.', 'Deli Bayramı', 'Titus Kompleks' ve 'Cyrano' gibi prömiyerini yaptığı günden beri kapalı gişe sahnelenen DasDas oyunları da seyircisiyle buluşmaya devam edecek.