Deep Purple'dan yeni şarkı: Portable Door

"Smoke On The Water", "Highway Star", "Burn", "Child in Time", "Soldier of Fortune", "Hurricane" ve "Perfect Strangers"ın arasında olduğu birçok unutulmaz şarkıyla tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan topluluk, Volume Up tarafından düzenlenen organizasyonla 25 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Berlin merkezli ajans Mutter & Vater tarafından hazırlanan ve Leo Feimer tarafından yönetilen şarkının klibi de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.