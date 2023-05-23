Demirkent Ödülleri bugün sahiplerini buluyor

Türk basınının duayeni ve Dünya Gazetesi’nin kurucusu M. Nezih Demirkent ile eşi ünlü tarihçi Prof. Dr. Işın Demirkent’in anısını yaşatmak amacıyla Didem Demirkent tarafından kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, ekonomi ve eğitim alanında araştırmalara öncülük etmeye devam ediyor.

Vakfın odağında, üniversitelerin İletişim, tarih, ekonomi ve hukuk bölümlerinde öğrenim gören, başarılı ancak maddi imkanlarda sınırlı olan kız öğrencilere burs imkânı yer alıyor. 2020 yılından bu yana topluma yarar sağlayacak çalışmaları özendirmek amacıyla düzenlenen ‘Demirkent Ödülleri’ bugün 4’üncü kez sahiplerini bulacak.

İstanbul’da bu akşam İş Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törene, ekonomi, kültür sanat ve iş dünyasının önemli isimleri de katılacak. Etkinlikte, ‘İletişim, Tarih ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı’ kategorilerinde toplam 13 dalda ödül verilecek.