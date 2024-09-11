Deprem bölgesi 'Gülümseyin Geliyoruz'

Bakanlığın 'Gülümseyin Geliyoruz' ve 'Okula Hazırlık' projeleri kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde tiyatro gösterisi yaparak öğrencilere bir nebze olsun moral aşılamaya çalışacak GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi tiyatro yola çıktı. Ekip, deprem bölgesinde çocuklarla 6.kez bir araya gelecek.

Yönetmen Ferhat Raşit Kına ve 16 kişilik ekibi, Levent Çakmur ile Zülküf Yılmaz uğurladı. Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro hocası Kına, ekip olarak anlamlı bir yolculuğa çıktıklarını, afetten itibaren deprem bölgesine 5 kez gittiklerini ve 6. kez deprem bölgesinde afetzede çocuklarla buluşacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.