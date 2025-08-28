Devlet büyüklerine hakaret mi etti? Bülent Şakrak'tan açıklama geldi
Ünlü tiyatro ve sinama oyuncusu Bülent Şakrak, sosyal medyada ortaya atılan ‘Devlet büyüklerine hakaret etti’ iddiasına tepki gösterdi. Şakrak, hakaret içerikli paylaşımların sahte hesaplardan yapıldığını belirterek, “Geçmişte ve bugün de devlet büyüklerine, kurumlarına ve kuruluşlara yönelik hakaret içerikli bir paylaşımım olmamıştır” ifadesini kullandı.
Sevilen oyuncu Bülent Şakrak sosyal medyada "Devlet büyüklerine hakaret ettiği" yolunda ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Şakrak, iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Bu sezon TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu, yıllar önce adına açılan sahte hesaplara atıfla "Bu hesaplardan yapılan paylaşımların şahsımla hiçbir ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.
Bülent Şakrak, mesajını şöyle tamamladı: "Ve son olarak bilinmelidir ki geçmişte ve bugün de devlet büyüklerine, kurumlarına ve kuruluşlara yönelik hakaret içerikli bir paylaşımım olmamıştır.”