Devlet büyüklerine hakaret mi etti? Bülent Şakrak'tan açıklama geldi

Sevilen oyuncu Bülent Şakrak sosyal medyada "Devlet büyüklerine hakaret ettiği" yolunda ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Instagram hesabından bir mesaj paylaşan Şakrak, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bu sezon TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu, yıllar önce adına açılan sahte hesaplara atıfla "Bu hesaplardan yapılan paylaşımların şahsımla hiçbir ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.

Bülent Şakrak, mesajını şöyle tamamladı: "Ve son olarak bilinmelidir ki geçmişte ve bugün de devlet büyüklerine, kurumlarına ve kuruluşlara yönelik hakaret içerikli bir paylaşımım olmamıştır.”