Devlet korumasındaki çocuklar 'Şair Evlenmesi' oyununu sahneledi

Erzurum Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, koruma altındaki çocuklar, 'Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar Projesi' kapsamında sahne aldı.

Amacımız çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, söz aldığı etkinlikte söz aldı: "Bu özel projede korunma ve bakım altındaki 18 çocuğumuzun sanatsal yeteneklerini keşfetmelerini ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını amaçlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki çocuklarımıza sağlanan doğru fırsatlar ve desteklerle onların her türlü zorluğun üstesinden gelip, kendi potansiyellerini keşfetmeleri mümkündür. Oyunumuzda sahne alacak genç yeteneklerimiz yalnızca sanatsal becerilerini değil, aynı zamanda azim ve kararlılıklarını da göstereceklerdir. Bugün burada çocuklarımızın sanat aracılığıyla kendi hikayelerini anlattıkları yolculuğa şahitlik etmek, hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağıdır."

Organizasyonda Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu hazır bulundu.