Devlet Tiyatroları’nda perde 1 Ekim’de açılıyor

19 Eylül 2017

Devlet Tiyatroları (DT) 1 Ekim'den itibaren 31'i yeni olmak üzere yerli ve yabancı yaklaşık 160 oyunla yeni sezona "merhaba" diyecek.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatrolarının yeni sezonunda 13'ü yerli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 31 oyun ilk turda prömiyer yapacak.

Bu oyunlar arasında William Shakespeare'in "Romeo ve Juliet", Türk edebiyatının usta kalemi Tarık Buğra'nın "Osmancık", ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un "Anna Karenina", Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun", Haldun Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", Amerikalı yazar John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" gibi birçok eseri yer alıyor.

Ankara sahnelerinde 7 yeni oyun

Yeni sezonda, yerli ve yabancı yaklaşık 160 oyun sahneleyecek Devlet Tiyatroları, bu sezon 100'e yakın yerli eseri tiyatroseverlerle buluşturacak.

Devlet Tiyatrolarının sezonun ilk turunda en fazla yeni oyunu ise Ankara'da sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Akün Sahnesi'nde "İkinci Katil", Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde "Osmancık" ve "Anna Karanina", Şinasi Sahnesi'nde "Şempanzeler", Altındağ Tiyatrosu'nda "Yedi Kocalı Hürmüz" ile Küçük Tiyatro'da "Muhteşem Diva" ve "İhanet" olmak üzere 7 yeni oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Simon Block'un yazdığı ve Sinan Pekinton'un yönettiği "Şempanzeler" adlı oyunun prömiyeri 10 Ekim'de gerçekleştirilecek. Yönetmenliğini İpek Atagün Gezener'in yaptığı Tolstoy'un klasik eseri "Anna Karenina" ise 31 Ekim'de prömiyer yapacak.

Tarık Buğra'nın yazdığı ve prömiyerini 4 Ekim'de yapacak olan "Osmancık"ı ise Adnan Erbaş yönetecek. Oyun, Osmanlının kuruluş dönemini ve Osman Gazi'nin, Osmancık'tan, yani genç bir delikanlıdan, Şeyh Edebali'nin yönlendirmeleriyle cihana hükmeden devleti kuran bir düşünce adamına dönüşüm sürecini sahneye taşıyacak.

Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılan "Yedi Kocalı Hürmüz"ün 19 Ekim, "Muhteşem Diva"nın 20 Ekim, "İhanet"in 10 Ekim ve "İkinci Katil"in ise 3 Ekim'de ilk gösterimi gerçekleştirilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 5 yeni oyun

Yeni sezonda en çok yeni oyunun sahneleneceği ikinci şehir olan İstanbul'da ise Devlet Tiyatrosu, 5 yeni oyunla perde açacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik'in daveti üzerine İstanbul'a gelen Makedonya Ulusal Tiyatrosu Genel Müdürü Dejan Projkovski de William Shakespeare'in "Romeo ve Juliet" adlı oyununu 10 Ekim'de sahneye taşıyacak.

Ray Cooney’in yazdığı ve Haldun Dormen'in sahneye koyacağı "Karmakarışık"ın ilk gösterimi ise 7 Kasım'da yapılacak.

"Bayrak", "Günün Çorbası" ve "Avrupa"da İstanbul seyircisiyle buluşacak yeni oyunlar arasında yer alıyor.

Öte yandan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik'in yönettiği "Öfkeyle Bak Geriye" ve "Sandalım Kıyıya Bağlı" adlı oyunların prömiyerleri İzmir'de yapılacak Devlet Tiyatroları, Bursa'da "Köprüdeki Adam", "Antrikot" ve "Puntila Ağa ve Uşağı Matti", Adana'da "Fareler ve İnsanlar", Diyarbakır'da "İki Bavul Dolusu", "Savaş Alanı Gibi Kadın" ve "Bir Şehnaz Oyun", Konya'da "Elmadaki Barış" ve "Bit Yeniği", Erzurum'da "Pinokyo" ve "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", Van'da "Nikah Kağıdı" ve "Zambak Limanı", Sivas’ta "Leyla ile Mecnun", Antalya’da "Deli Dumrul" ve "Riviera", Trabzon'da ise "Leblebici Horhor"u seyirciyle buluşturacak.

Bilet fiyatları belirlendi

Öte yandan 2 Ocak 2010'dan bu yana oyunların bilet fiyatlarında artış yapmayan Devlet Tiyatroları, yeni sezonla temsil edilecek büyük oyunları, müzikal oyunlar ve çocuk oyunlarının bilet fiyatlarını yeniden belirledi.

Buna göre,1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere bilet fiyatları, Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyük oyunlarında tam 15, indirimli 9 lira, müzikal oyunlarda tam 22 lira 50, indirimli 13 lira 50 kuruş, çocuk oyunlarında her yer 6 lira olarak uygulanacak.

Bursa, Adana ve Antalya'da büyük oyunlarında tam 12, indirimli 7 lira 50 kuruş, müzikal oyunlarda tam 18, indirimli 12 lira, çocuk oyunlarında her yer 4 lira 50 kuruş olurken, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Van, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Zonguldak, Kahramanmaraş, Denizli ve Ordu'da büyük oyunlarında tam 7 lira 50 kuruş, indirimli 4 lira 50 kuruş, müzikal oyunlarda tam 12, indirimli 7 lira, çocuk oyunlarında ise her yer 3 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA