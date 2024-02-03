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“Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi, nitelikli bir eser oldu”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sahnesi ile Gaziantep’in kültür ve sanat hayatına eser kazandırdıklarını ve şehrin kimliğine katkı sağlayan bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Haber Merkezi
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Güneş DOĞDU SOYLU

“Geleneksel belediye­cilik anlayışında ak­la altyapı ve üstyapı hizmetlerinin hayata geçirilme­sinden sorumlu bir kamu tüzel kişilik gelirdi” diyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadı­loğlu, toplumsal yapıların sos­yo-ekonomik ve kültürel yönden değişmesi ve gelişmesiyle bele­diyeciliğin tanımında da bir ge­nişlemenin söz konusu olduğuna vurgu yaptı.

"Katkı sağlayacak nitelikli çalışmalar yaptık"

Artık belediyeciliğin, hizmet edilen kentin yalnız alt ve üstya­pısıyla ilgilenen bir kamu kuru­mu değil, aynı zamanda o kentin sosyal ve kültürel hayatına yön veren, bu amaçla sosyal ve kül­türel birçok içerik oluşturma yü­kümlülüğü bulunan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Fadıloğ­lu, “Şehitkamil Belediyesi olarak bizler, bunun bilincinde olarak yıllardır sosyal ve kültürel alanda yapmış olduğumuz çalışmalarla hem sosyal belediyecilik anlayı­şını yansıtmaya çalıştık hem de kültür sanat alanında gerçekleş­tirdiğimiz kültürel ve sanatsal fa­aliyetlerle şehrin kültürel ve sa­natsal çehresini değiştirmeye ve geliştirmeye gayret ettik. Şehit­kamil Belediyesi olarak Gazian­tep’in tarih, kültür ve sanat ha­yatına birçok eser kazandırdık. Şehri popüler kültüre mahkûm etmek yerine; kültür sanat haya­tına, hafızasına ve milli kimliği­ne katkı sağlayacak nitelikli ça­lışmalar yaptık. Neşri için çaba sarf ettiğimiz yayınlarımızla da yaşadığımız şehrin kültürel hafı­zasının oluşumuna ciddi bir kat­kı sağladık. Şehitkamil Beledi­yesinin şehir kimliği ve hafızası­nın oluşumu için tarih, arkeoloji, müzik ve şehircilikle ilgili hazır­lamış olduğu 38 eser mevcuttur. Şehir, medeniyet demektir. Me­deniyet şehirleri de kültürel ha­fızası olan şehirlerdir. Bu hafıza ancak o şehre doğru yatırım ya­pan idareciler eliyle olur. Gazi­antep’in medeniyet şehirleri ara­sındaki yerini alması için aşk ve şevkle çalıştık, çalışmaya da de­vam ediyoruz” dedi

Daha önce Şehitkamil Kül­tür ve Kongre Merkezi (ŞKM) ve Şehitkamil Sanat Merkezi’ni (ŞSM) tamamlayarak hizmete sunduklarını anımsatan Başkan Fadıloğlu, daha sonra 2021’in sonlarında yapımına başladıkla­rı D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni ta­mamlayarak vatandaşın hizme­tine sunduklarını belirten Baş­kan Fadıloğlu, “İçerisinde tiyatro binası, fuaye alanı, 600 kişilik sa­lon, 500 metrekarelik sahne, ha­reketli orkestra çukuru, hare­ketli sahne, 3 bin metrekarelik kütüphane, ses kayıt stüdyosu, deneyap atölyesi ve sanat mer­keziyle yaklaşık 11 bin metrekare üzerine inşa edilen Devlet Tiyat­rosu Şehitkamil Sahnesi, yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Ken­tin sanat, kültür ve bilim haya­tına önemli derecede katkı sağ­layan proje Güneydoğu'nun en gözde merkezlerinden biri oldu” diye konuştu.

"Böyle bir projeye ihtiyaç vardı"

Gaziantep’in, 70 bine yakın üniversite öğrencisi ve 4 üniver­sitesi bulunan bir şehir olduğu­nu dile getiren Fadıloğlu, “Bu, öğ­rencilerin kültür ve sanatla ilgi­li çalışmalarda yer alması adına önemsediğimiz bir projeydi. Yak­laşık bir buçuk yıl süren proje ça­lışmasını kendi ekibimizle haya­ta geçirdik. İmalat noktasında 14 ay gibi kısa sürede hayata geçi­rildi. Gaziantep’in sosyoekono­mik hayatında gelişmişlik belirli bir noktadadır. Kültür ve sanat noktasında böyle bir projeye ih­tiyacımız vardı. Şehrin sosyal ha­yatına katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Burası devamlı yaşa­yan bir yer olsun istedik. Alt ka­tında dört salondan oluşan çok geniş bir kütüphanemiz var. Sa­lonlardan biri sabaha kadar açık. Çocuk kütüphanemiz de bulun­maktadır. Salonun bir kolunda sanat bir kolunda bilim merkezi bulunuyor. Hem fonksiyon hem de estetik noktasında nitelikli bir eser. Yapana kadar bizim, yaptık­tan sonra milletimizin malıdır. Biz, dolu dolu sanat etkinlikleri olsun istiyoruz” ifadelerini kul­landı.