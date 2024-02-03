“Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi, nitelikli bir eser oldu”

Güneş DOĞDU SOYLU

“Geleneksel belediye­cilik anlayışında ak­la altyapı ve üstyapı hizmetlerinin hayata geçirilme­sinden sorumlu bir kamu tüzel kişilik gelirdi” diyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadı­loğlu, toplumsal yapıların sos­yo-ekonomik ve kültürel yönden değişmesi ve gelişmesiyle bele­diyeciliğin tanımında da bir ge­nişlemenin söz konusu olduğuna vurgu yaptı.

"Katkı sağlayacak nitelikli çalışmalar yaptık"

Artık belediyeciliğin, hizmet edilen kentin yalnız alt ve üstya­pısıyla ilgilenen bir kamu kuru­mu değil, aynı zamanda o kentin sosyal ve kültürel hayatına yön veren, bu amaçla sosyal ve kül­türel birçok içerik oluşturma yü­kümlülüğü bulunan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Fadıloğ­lu, “Şehitkamil Belediyesi olarak bizler, bunun bilincinde olarak yıllardır sosyal ve kültürel alanda yapmış olduğumuz çalışmalarla hem sosyal belediyecilik anlayı­şını yansıtmaya çalıştık hem de kültür sanat alanında gerçekleş­tirdiğimiz kültürel ve sanatsal fa­aliyetlerle şehrin kültürel ve sa­natsal çehresini değiştirmeye ve geliştirmeye gayret ettik. Şehit­kamil Belediyesi olarak Gazian­tep’in tarih, kültür ve sanat ha­yatına birçok eser kazandırdık. Şehri popüler kültüre mahkûm etmek yerine; kültür sanat haya­tına, hafızasına ve milli kimliği­ne katkı sağlayacak nitelikli ça­lışmalar yaptık. Neşri için çaba sarf ettiğimiz yayınlarımızla da yaşadığımız şehrin kültürel hafı­zasının oluşumuna ciddi bir kat­kı sağladık. Şehitkamil Beledi­yesinin şehir kimliği ve hafızası­nın oluşumu için tarih, arkeoloji, müzik ve şehircilikle ilgili hazır­lamış olduğu 38 eser mevcuttur. Şehir, medeniyet demektir. Me­deniyet şehirleri de kültürel ha­fızası olan şehirlerdir. Bu hafıza ancak o şehre doğru yatırım ya­pan idareciler eliyle olur. Gazi­antep’in medeniyet şehirleri ara­sındaki yerini alması için aşk ve şevkle çalıştık, çalışmaya da de­vam ediyoruz” dedi

Daha önce Şehitkamil Kül­tür ve Kongre Merkezi (ŞKM) ve Şehitkamil Sanat Merkezi’ni (ŞSM) tamamlayarak hizmete sunduklarını anımsatan Başkan Fadıloğlu, daha sonra 2021’in sonlarında yapımına başladıkla­rı D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni ta­mamlayarak vatandaşın hizme­tine sunduklarını belirten Baş­kan Fadıloğlu, “İçerisinde tiyatro binası, fuaye alanı, 600 kişilik sa­lon, 500 metrekarelik sahne, ha­reketli orkestra çukuru, hare­ketli sahne, 3 bin metrekarelik kütüphane, ses kayıt stüdyosu, deneyap atölyesi ve sanat mer­keziyle yaklaşık 11 bin metrekare üzerine inşa edilen Devlet Tiyat­rosu Şehitkamil Sahnesi, yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Ken­tin sanat, kültür ve bilim haya­tına önemli derecede katkı sağ­layan proje Güneydoğu'nun en gözde merkezlerinden biri oldu” diye konuştu.

"Böyle bir projeye ihtiyaç vardı"

Gaziantep’in, 70 bine yakın üniversite öğrencisi ve 4 üniver­sitesi bulunan bir şehir olduğu­nu dile getiren Fadıloğlu, “Bu, öğ­rencilerin kültür ve sanatla ilgi­li çalışmalarda yer alması adına önemsediğimiz bir projeydi. Yak­laşık bir buçuk yıl süren proje ça­lışmasını kendi ekibimizle haya­ta geçirdik. İmalat noktasında 14 ay gibi kısa sürede hayata geçi­rildi. Gaziantep’in sosyoekono­mik hayatında gelişmişlik belirli bir noktadadır. Kültür ve sanat noktasında böyle bir projeye ih­tiyacımız vardı. Şehrin sosyal ha­yatına katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Burası devamlı yaşa­yan bir yer olsun istedik. Alt ka­tında dört salondan oluşan çok geniş bir kütüphanemiz var. Sa­lonlardan biri sabaha kadar açık. Çocuk kütüphanemiz de bulun­maktadır. Salonun bir kolunda sanat bir kolunda bilim merkezi bulunuyor. Hem fonksiyon hem de estetik noktasında nitelikli bir eser. Yapana kadar bizim, yaptık­tan sonra milletimizin malıdır. Biz, dolu dolu sanat etkinlikleri olsun istiyoruz” ifadelerini kul­landı.