“Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi, nitelikli bir eser oldu”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sahnesi ile Gaziantep’in kültür ve sanat hayatına eser kazandırdıklarını ve şehrin kimliğine katkı sağlayan bir çalışma yaptıklarını belirtti.
Güneş DOĞDU SOYLU
“Geleneksel belediyecilik anlayışında akla altyapı ve üstyapı hizmetlerinin hayata geçirilmesinden sorumlu bir kamu tüzel kişilik gelirdi” diyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, toplumsal yapıların sosyo-ekonomik ve kültürel yönden değişmesi ve gelişmesiyle belediyeciliğin tanımında da bir genişlemenin söz konusu olduğuna vurgu yaptı.
"Katkı sağlayacak nitelikli çalışmalar yaptık"
Artık belediyeciliğin, hizmet edilen kentin yalnız alt ve üstyapısıyla ilgilenen bir kamu kurumu değil, aynı zamanda o kentin sosyal ve kültürel hayatına yön veren, bu amaçla sosyal ve kültürel birçok içerik oluşturma yükümlülüğü bulunan bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak bizler, bunun bilincinde olarak yıllardır sosyal ve kültürel alanda yapmış olduğumuz çalışmalarla hem sosyal belediyecilik anlayışını yansıtmaya çalıştık hem de kültür sanat alanında gerçekleştirdiğimiz kültürel ve sanatsal faaliyetlerle şehrin kültürel ve sanatsal çehresini değiştirmeye ve geliştirmeye gayret ettik. Şehitkamil Belediyesi olarak Gaziantep’in tarih, kültür ve sanat hayatına birçok eser kazandırdık. Şehri popüler kültüre mahkûm etmek yerine; kültür sanat hayatına, hafızasına ve milli kimliğine katkı sağlayacak nitelikli çalışmalar yaptık. Neşri için çaba sarf ettiğimiz yayınlarımızla da yaşadığımız şehrin kültürel hafızasının oluşumuna ciddi bir katkı sağladık. Şehitkamil Belediyesinin şehir kimliği ve hafızasının oluşumu için tarih, arkeoloji, müzik ve şehircilikle ilgili hazırlamış olduğu 38 eser mevcuttur. Şehir, medeniyet demektir. Medeniyet şehirleri de kültürel hafızası olan şehirlerdir. Bu hafıza ancak o şehre doğru yatırım yapan idareciler eliyle olur. Gaziantep’in medeniyet şehirleri arasındaki yerini alması için aşk ve şevkle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz” dedi
Daha önce Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi (ŞKM) ve Şehitkamil Sanat Merkezi’ni (ŞSM) tamamlayarak hizmete sunduklarını anımsatan Başkan Fadıloğlu, daha sonra 2021’in sonlarında yapımına başladıkları D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Başkan Fadıloğlu, “İçerisinde tiyatro binası, fuaye alanı, 600 kişilik salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, 3 bin metrekarelik kütüphane, ses kayıt stüdyosu, deneyap atölyesi ve sanat merkeziyle yaklaşık 11 bin metrekare üzerine inşa edilen Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi, yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Kentin sanat, kültür ve bilim hayatına önemli derecede katkı sağlayan proje Güneydoğu'nun en gözde merkezlerinden biri oldu” diye konuştu.
"Böyle bir projeye ihtiyaç vardı"
Gaziantep’in, 70 bine yakın üniversite öğrencisi ve 4 üniversitesi bulunan bir şehir olduğunu dile getiren Fadıloğlu, “Bu, öğrencilerin kültür ve sanatla ilgili çalışmalarda yer alması adına önemsediğimiz bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk yıl süren proje çalışmasını kendi ekibimizle hayata geçirdik. İmalat noktasında 14 ay gibi kısa sürede hayata geçirildi. Gaziantep’in sosyoekonomik hayatında gelişmişlik belirli bir noktadadır. Kültür ve sanat noktasında böyle bir projeye ihtiyacımız vardı. Şehrin sosyal hayatına katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Burası devamlı yaşayan bir yer olsun istedik. Alt katında dört salondan oluşan çok geniş bir kütüphanemiz var. Salonlardan biri sabaha kadar açık. Çocuk kütüphanemiz de bulunmaktadır. Salonun bir kolunda sanat bir kolunda bilim merkezi bulunuyor. Hem fonksiyon hem de estetik noktasında nitelikli bir eser. Yapana kadar bizim, yaptıktan sonra milletimizin malıdır. Biz, dolu dolu sanat etkinlikleri olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.