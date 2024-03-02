Devrim Erbil ve çocuklarının Antalya’da sanatsal buluşması

Sergi başta ünlü ressam Devrim Erbil olmak üzere Erbil ailesinin sanatsal eserlerinden önemli bir seçkiyi Antalyalılarla buluşturuyor. Cumhuriyet’in 100. yılı itibariyle sanat hayatının 70. yılını tamamlayan, Çağdaş Türk Sanatı tarihinin yaşayan önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Devrim Erbil’in eserleri bugüne kadar pek çok sergide farklı sanatçılarla bir arada görüldü.

“Devlet Sanatçısı” Devrim Erbil bu defa daha özel bir seçimle; Erbil ailesinin sanatçı üyeleri; Çiğdem Erbil, Renk Erbil ve Evrim Erbil’in eserlerinden oluşan bir seçkiyle sanatseverlerin karşısında. “Buluşma” adını taşıyan sergi sanatsal yaratıcılık ve üretim potansiyeli son derece yüksek Erbil Ailesi’nin; erken Cumhuriyet döneminden günümüze, Anadolu’dan Avrupa’ya kuşaktan kuşağa uzanan ve farklılaşıp zenginleşen sanatsal aktarımlarına tanıklık etme şansı veriyor. Sergide Erbil ailesinin sanatçı üyelerinin; tuvalden serigrafi, tapestry, giclee ve nft’ye kadar çeşitlenen sanatsal döngüsü, ilk defa ve tek çatı altında Antalya’da sanatseverlerle buluşuyor.

59 eserin yer aldığı ve Renk Erbil’in küratörlüğünü üstlendiği seçkide; Çiğdem Erbil’in iki boyutlu ve üç boyutlu soyut tuvalleri, Erbilkare Kurucusu Evrim Erbil’in en yeni giclée baskıları, Devrim Erbil’in 2024 tarihli daha önce görülmemiş tuvallerinin yanı sıra ipek halıları ve Devrim Erbil Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı koleksiyon eserleri yer alıyor.

RenkoLondon kurucusu Renk Erbil’in “Buluşma” sergisi için özel olarak hazırladığı ve ilk kez Antalya Kültür Sanat’ta izleyici karşısına çıkan “Whispers of my Soul” ve “Toxic Love” serileri de sergi kapsamında görülebilecek. Antalya’da sanatseverlerden büyük ilgi gören sergi 24 Mart 2024 tarihine kadar gezilebilecek.

Kendimi sanatın yayılması ve kökleşmesine adadım

Sanatçı Devrim Erbil sergiyi ve kendi çalışmalarını yorumlarken “Sanat böyle bir şey, kendinizi kaptırdığınız zaman o işin dışında olamıyorsunuz. Sanatın yayılması ve kökleşmesi için buna kendimi adamış bir insanım. Bir ilkokuldan bile beni çağırsalar oradaki çocuklara gitmek isterim. Onlar için bir vakfım var ve sanatçıları anlatan dokümanlar hazırlıyoruz. Belirli yaş gruplarına göre kitaplar yapıyoruz” diye konuştu.

Serginin aynı zamanda küratörlüğünü de yapan Renk Erbil ise şöyle dedi: "Devrim Erbil müzesini oluşturacak resimlerimiz burada sergileniyor. Çok güzel bir koleksiyon getirdik .Ablamın sürrealist akımla yapmış olduğu çok güzel yağlı boya tablolar var. Ben özellikle bu sergi için yeni bir koleksiyon yaptım. Adı toksik love, toksik aşk başlığı altında. Devrim Erbil ve Evrim Erbil’in baba-oğul yaptığı çalışmalar da var sergide.”