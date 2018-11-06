Dış ticaretçiler Dr. Hakan Çınar’ın imza gününde buluştu

06 Kasım 2018

Yaklaşık 30 yıllık bir iş deneyimine sahip Hakan Çınar, “tecrübelerimi bu kez dış ticaretini geliştirmek isteyen firmalar için derledim” dediği eserini, Ünsped’in ev sahipliğinde düzenlenen İmza Günü töreni ile tanıttı.

Yoğun bir ilgi gören organizasyonda okurları ile bol bol sohbet imkanı da elde eden Çınar, Türkiye’nin önündeki en büyük engelin ve aşılması gereken sorunun, ihracatı tabana yaymak ve katma değerli ihracata işletmeleri yönlendirmek olduğunu da bir kez daha vurguladı. Çınar, hiçbir işletmenin dış ticaretten korkmaması ve çekinmemesi gerektiğinin altını çizerken, özellikle kitabından ihracat yapmayı düşünen firmaların çok fazla istifade edeceklerini belirtti. “İhracatımızın ithalatı yakalamasına çok yakın olduğu bu dönemde, tüm üretici firmaların ibrelerini artık ihracata çevirmeleri kaçınılmaz” diyen Çınar, bunun da ancak bilinçlenmekten geçeceğini ve kitabının da buna yardımcı olacağını vurguladı.

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik A.Ş.nin merkez ofisi fuaye alanında gerçekleştirilen organizasyona gösterilen yoğun ilgi de, dış ticarete dair böyle bir yayına olan gereksinimi ve beklentiyi de ortaya koymuş oldu.

Halen yalnızca yayıncı şirket tarafından satılan eserin, çok kısa bir süre sonra D&R mağazalarında da bulunacağı bilgisi paylaşıldı.