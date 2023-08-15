Disney'in iptal ettiği "Atatürk" dizisi 29 Ekim'de vizyona giriyor
Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı 6 bölümlük "Atatürk" dizisi ikisi sinemada, biri TV'de 3 filme dönüşüyor. Filmlerin yayınlanacağı tarihler de netleşti.
Disney’in geçen haftalarda sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldırmasının ardından “Atatürk” dizisine de yer vermeme kararı tepkiyle karşılanmıştı. İptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü. Türkiye'de geçen yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden kesitlerin anlatıldığı Atatürk dizisinin yayın tarihleri belli oldu.
Dizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak.
2 film halinde gösterime girecek
Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek.
İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak. Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek.
Filmin yapım ve yönetmen ekibi, ileriki günlerde konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.