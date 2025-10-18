Diyarbakır 9. Kitap Fuarı açıldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi (DTSO), Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Diyarbakır 9. Kitap Fuarı, kapılarını açtı.

18-26 Ekim 2025 tarihleri arasında okuyucuları ağırlayacak olan fuarın açılışına DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doğan Hatun, Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, paydaşlar ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, 12 bin 500 yıllık bir tarihe sahip Diyarbakır’ın en önemli özelliğinin dünyada aynı merkezden yönetilen birinci kent olması olduğunu ifade etti.

Diyarbakır için kitap fuarının ‘olmazsa olmaz’ olduğunu ifade eden Kaya, ‘’Bu anlamda ben hem Kenan abiye hem Tüyap Fuarcılığa hakikaten teşekkür ediyorum. Destek veren kuruluşlarımız. Sonuçta biz bu Diyarbakır'ın yönetenleriyiz. Milli eğitimiyle, valiliğiyle, belediyesiyle bu kente ne gerekiyorsa yapma gibi bir görevimiz var’’ diye konuştu.