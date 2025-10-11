Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi’nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek festivalin kapsamını şöyle özetledi:

“Şehir, dokuz gün boyunca konserler, tiyatrolar, sergiler, çocuk atölyeleri, film gösterimleri ve gastronomi etkinlikleriyle büyük bir kültür merkezi haline gelecek.”

Beş yıl önce tek şehirde başlayan festival yolculuğunun bugün 20 kente yayılarak milyonlarca kişiyi buluşturduğunu hatırlatan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin dünyanın en büyük kültür organizasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Yazgı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin’e dikkat çeken etkinliklerin programda yer aldığını belirtti. “Ben Yıkılmayacağım” sergisi ve “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro oyunu bu kapsamda Diyarbakırlılarla buluşacak.

Dünyanın savaş, kriz ve göçlerle sarsıldığı bu dönemde Türkiye’nin barışın ve umudun adresi olduğunu söyleyen Yazgı, şu mesajı verdi:

“Sanatın birleştirici gücünü barış, kardeşlik ve dayanışma için kullanıyoruz. Diyarbakır’dan dünyaya barış ve huzur çağrısı yapıyoruz.”

“Diyarbakır artık olaylarla değil başarılarla anılıyor”

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, festivalin kente kattığı değere dikkat çekerek şehrin artık terörle değil kültür, sanat ve yatırımlarla anıldığını ifade etti.

“Bu festival sadece bir eğlence değil, çocuklara ve gençlere umut veren, şehri cazip hale getiren bir kültür şöleni. 9 gün boyunca Diyarbakır tam anlamıyla festival havasında olacak,” dedi.

Kentin turizm potansiyeline vurgu yapan Zorluoğlu, bu tür etkinliklerin hem şehir sakinlerine hem ziyaretçilere keyifli ortamlar sunduğunu belirtti.

“İnsan zenginliği şehrin ruhunu oluşturuyor”

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır’ın medeniyet birikimine dikkat çekerek festivalin kentin gastronomi ve kültürel mirasını tanıtma açısından büyük fırsat olduğunu söyledi:

“En büyük zenginlik burada yaşayan insanların gönül zenginliği. Festival bu ruhu Türkiye’ye ve dünyaya gösterecek.”

"At Nalına Umuda"

Açılış kapsamında İçkale yerleşkesindeki Saint George Kilisesi’nde “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi kapılarını açtı. Arkeoloji Müzesi’nde ise Çınar Kaymakamlığı ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliğiyle hazırlanan “At Nalından Umuda” sergisi ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Festival katılımcıları açılış etkinliklerinin ardından sergileri gezdi.

Törene Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve çeşitli kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Gökhan Yazgı, festivallerin şehirlerin marka değerini artırdığını, iç turizmi canlandırdığını ve kültürel mirası görünür kıldığını söyledi. Diyarbakır’ın binlerce yıllık mirasıyla geleceğe yön veren öncü şehirlerden olmayı sürdüreceğini vurguladı.

“Bu vizyonun kalbinde yer alan Diyarbakır, sanatla, bilgiyle ve üretimle güçlenmeye devam edecek” dedi.