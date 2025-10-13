Diyarbakır’ın surları 9 gün Picasso ve Rodin’i ağırlayacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Kültür ve Turizm Bakanlı­ğı tarafından Türkiye ge­nelinde düzenlenen Kül­tür Yolu Festivali’nin en önemli duraklarından biri olan Diyarba­kır, kapılarını sanatseverlere aç­tı. Mezopotamya’nın kalbinde yer alan ve köklü mirasını mo­dern sanatla buluşturan Diyarba­kır, dokuz gün boyunca kültür, sa­nat ve tarih dolu yüzlerce etkin­liğe ev sahipliği yapacak.

Tarihi surları, Ulu Camii’si ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hev­sel bahçeleriyle bilinen kadim şe­hir, bu yıl dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahip­liği yapıyor. Festivalin resmi açı­lışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yaz­gı’nın katılımıyla Diyarbakır Ar­keoloji Müzesi’nde gerçekleşti­rildi. Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Meh­met Mehdi Eker de katıldı.

Açılış konuşmasında Diyarba­kır’ın önemini vurgulayan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, şehri “tarih, kültür ve medeniyetin ka­dim şehri” olarak nitelendirerek, “Asurlulardan Osmanlı’ya uza­nan 33 medeniyetin izlerini taşı­yan şehir, kültürün ve sanatın ya­şayan bir sembolü” dedi. Kültürel mirasın korunması ve yaşatılma­sı amacıyla yürütülen projelere de değinen Yazgı, bu çalışmaların Diyarbakır’ı kültür, sanat ve bil­ginin buluştuğu bir merkez hali­ne getirirken, şehrin turizm po­tansiyelini artırarak ekonomik ve kültürel kalkınmasına da önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Tarihe ışık tutacak restorasyon atağı

Bakanlığın kentte yürüttüğü projelere de değinen Yazgı, şun­ları kaydetti: “2024 ve 2025 yılla­rında Diyarbakır Surları 9. Etap Restorasyonu, Cahit Sıtkı Taran­cı Müzesi, Paşa Hamamı ve Saint George Kilisesi gibi önemli res­torasyon çalışmalarını gerçek­leştirdik. Diyarbakır Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesi projesi­nin ilk etabını tamamladık, ikinci etaba başlamak için çalışmaları­mızı sürdürüyoruz. Zerzevan Ka­lesi, İç Kale Artuklu Sarayı ve Ça­yönü Tepesi’nde de kazı ve resto­rasyon çalışmaları yürütüyoruz.” Bakan Yardımcısı Yazgı, Türki­ye Kültür Yolu Festivallerini ise “kültür ve sanatı şehirle, insanla, geçmişle ve gelecekle buluşturan büyük bir kültür ve sanat hare­ketine” dönüştüğünü belirterek, “Bu festivalleri barışa, kardeşli­ğe ve aydınlık yarınlara uzanan bir umut köprüsü olarak görüyo­ruz” dedi.

“Barış süreci ile artık tarihe, kültüre odaklanacağız”

Festivalin açılışında bir konuş­ma yapan Gıda, Tarım ve Hayvan­cılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker de “terörsüz Türkiye” süre­ci ile birlikte artık kentin kültür ve sanata odaklanacağını belirt­ti. Eker, “Yeni dönem 12 bin 500 yıllık değerleri ortaya çıkarma ve tüm insanlıkla paylaşma fır­satı verecek. Artık tarihe, kültüre odaklanacağız. Terörsüz Türki­ye ile barışın kalbi olan bu şehir­de tüm dünyaya yeni bir modeli göstereceğiz. Tüm halklarıyla bu kent zengin bir şehir, köklerini ta­rihten alıyor” diye konuştu.

Picasso ve Rodin sergileri büyük ilgi gördü

Açılışın ardından Bakan Yar­dımcısı Yazgı ve beraberinde­ki heyet, festival kapsamındaki sergileri ziyaret etti. Tarihi Saint George Kilisesi’nde açılan ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’ ve ‘Auguste Rodin: Belle Époque ve Bohemya’ sergileri sanatsever­lerden büyük ilgi gördü. Ziyaret­ler kapsamında ayrıca, Dağkapı Burçları’nda kentin direniş ru­hunu yansıtan “Ben Yıkılmaya­cağım” sergisi ile Ulu Camii Zi­ya Gökalp Yazma Eser Kütüp­hanesi’ndeki hat sanatının zarif örneklerinin yer aldığı “Selam Ayetleri Sergisi” incelendi. Di­yarbakır Kültür Yolu Festivali, 19 Ekim tarihinde sona erecek.