“Dünden Sonra Yarından Önce” Kara Kalem Resim Sergisi

Küratörlüğünü ressam Asuman Savuk’un yaptığı sergi, yapılan eserleri değil yapım süreçlerini gözler önüne getirerek, perde arkası çalışmaların sürükleyici dünyasına götürüyor. AN’ı yaşamanın, resim yapmanın da en gerçekçi ve özgürlükçü yolunu ziyaretçilerin beğenilerine sunuyor.

Böylece ressamların kat ettikleri kendilerini gerçekleştirme yolunu ziyaretçilere keşfetme imkanı veriyor. Farklı tekniklerin kara kalem ile buluştuğu 28-30 Aralık 2022 tarihlerinde Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi - Çetin Emeç Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.