Dünya Koro Müziği Sempozyumu, 25-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek

Başta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Beyoğlu’nun tarihi güzellikleri ile dolu mekanlarında gerçekleşecek konserler, sergiler, atölyeler ve etkinlikler, koro müziğinin pek çok farklı stil ve geleneğini içeren bir programla müzikseverler ve sektör profesyonelleri ile buluşacak.

Bu yılki tema “Değişen Ufuklar”

Uluslararası Koro Müziği Federasyonunun 6 yıl sonra düzenlediği ve pandemi sonrası dünya çapındaki ilk koro buluşması olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu, 5 kıtayı temsil eden 28 farklı ülkeden 50’den fazla konuşmacı ve 1000’den fazla sanatçıyı İstanbul’da bir araya getiriyor. İnsanlığın birlikte şarkı söyleme geleneğini onurlandırmak, dünyanın farklı coğrafyalarını temsil edebilmek ve koro müziğine dair mümkün olduğunca çeşitli ve farklı biçimleri kapsayabilmek adına sempozyumun bu yılki teması “Değişen Ufuklar” olarak belirlendi.

Dünyaca ünlü korolar AKM ve Beyoğlu’nda…

Etkinlik kapsamında dünyanın en iyi korolarının yolu İstanbul’da kesişecek. Sempozyum kültürlerin kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu müziğin birleştirici etkisiyle yurtdışından 11 koronun özel davetli olduğu, Türkiye’den 30’dan fazla koronun yer alacağı seçkin bir program sunuyor. Başta Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere Galata Mevlevihanesinden St. Antuan Kilisesine kadar uzanan Beyoğlu’nun tarihi güzelliğini yansıtan 11 farklı mekanda 44 konser gerçekleşecek.

Estonya’dan Grammy ödüllü Estonya Filarmoni Oda Korosu, Endonezya’dan Batavia Madrigal Singers, Lübnan’dan Fayha Ulusal Korosu, Amerika Birleşik Devletleri’nden Georgia Devlet Üniversitesi Şarkıcıları, Gabon’dan Le Chant Sur La Lowé, İspanya’dan Leioia Kantika Korala, Porto Riko’dan Orfeón San Juan Bautista, İsveç’ten Sofia Vokalensemble, Tayvan’dan Taipei Filarmoni Oda Korosu, Kanada'dan Vancouver Gençlik Korosu ve Türkiye’nin önde gelen sanat topluluklarından Devlet Çoksesli Korosu, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu sahnesine çıkacak. Davetli korolar akşam konserlerinde “Değişen Ufuklar” teması kapsamında sempozyuma özel bestelenen eserlerin prömiyerini yapacak.

Çocuklar da Dünya Koro Sempozyumu'nda

Dünya Koro Müziği Sempozyumu, çocuk korolarının da yer aldığı konserlerle çocukları da programa dahil ediyor. Türkiye’den Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Borusan Çocuk Korosu, Lüleburgaz Çocuk Korosu, Beşiktaş Çocuk Korosu ve Macaristan’dan Cantemus Çocuk Korosu etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

“Ustalık Sınıfları” ve kültür sanat profesyonelleri sempozyuma damgasını vuracak

Sempozyum kapsamında oluşturulan “Ustalık Sınıfları” ile katılımcıların kendilerini şeflik ve bestecilik alanında geliştirebileceği bir platformda olacak. Ragnar Rasmussen öncülüğünde gerçekleşecek olan Şeflik Ustalık Sınıfı, sempozyumun ana etkinliklerinden birini oluşturacak. Ko Matsushita öncülüğünde gerçekleşecek Bestecilik Ustalık Sınıfı, aktif katılımcıların besteleri üzerinden bestecilik tekniklerine ağırlık verecek. Tonu Kaljuste, Anthony Trecek King, Maria Guinard gibi dünyaca ünlü isimler kültür ve sanat alanında farklı konularda konuşmalar gerçekleştirecekler.

Müzik eğitimcileri için “Dayanışma Oturumları”

Sempozyumun akademik programında, depremden etkilenmiş çocuklar, gençler ve yetişkinlerle çalışacak müzik eğitimcilerinin faydalanabileceği “Dayanışma Oturumları” yer alıyor. Başvuran eğitimciler koro müziğinin birleştirici gücüne odaklanan atölye çalışmalarına ücretsiz katılabilecekler.

Bireysel katılım için 1 Nisan’a kadar kayıt yaptırılabilir

Dünya Koro Müziği Sempozyumu ile ilgili bireysel kayıtlar 1 Nisan’a kadar devam ediyor. Detaylı bilgilere https://wscmistanbul2023.com/tr adresinden ulaşılabilir.

Biletler biletinial.com adresi üzerinden temin edilebilir.

